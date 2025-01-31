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«Фонтанка»: Дмитрий Медведев прибыл в Петербург с рабочим визитом

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом. Об этом пишет «Фонтанка».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным издания, господин Медведев должен посетить одно из оборонных предприятий города. В эти часы стрелка Васильевского острова «стоит» в пробках, дороги перед Дворцовым и Троицким мостами окрасились в бордовый цвет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в День полного освобождения Ленинграда от блокады город на Неве посещал Владимир Путин.

Дарья Астанина

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