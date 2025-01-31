Жителя Ижевска осудили по делу об обмане 24 покупателей при продаже техники

Устиновский райсуд Ижевска признал 32-летнего местного жителя виновным в мошенничестве на сумму более 5 млн руб при продаже техники. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что с марта по октябрь 2023 года обвиняемый, выдавая себя за сотрудника ИП и коммерческой организации, размещал объявления на интернет-платформе о продаже техники Apple и других марок по ценам значительно ниже рыночных. Заключая договоры на поставку товаров, он получал от граждан денежные средства, однако свои обязательства не выполнял и технику не поставлял.

Как добавили в объединенной пресс-службе судов региона, с использованием поддельных документов и ложных сведений о сотрудничестве с ИП, он обманул 24 потерпевших, похитив более 5,7 млн руб. В ходе судебного разбирательства подсудимый возместил часть ущерба — свыше 2 млн руб.

Суд приговорил обвиняемого к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании ущерба на сумму 2,9 млн руб.