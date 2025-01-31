Владислав Бакальчук требует от Wildberries почти 10 млрд рублей

«ВБ Девелопмент» (девелопер складских комплексов для Wildberries) подал иск к ООО «Вайлдберриз» в размере 9,79 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел. Иск был подан 28 января 2025 года, дата заседания по делу еще не назначена.

«Речь о вознаграждении за построенные объекты и выполненные работы, которые были завершены до приостановки выплат. Стоимость рассчитана по рыночной цене»,— прокомментировал 31 января в своем Telegram-канале Владислав Бакальчук, которому полностью принадлежит «ВБ Девелопмент». В пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ сообщили, что исковое заявление им пока не поступало и при получении оно будет рассмотрено в установленном законом порядке.

Господину Бакальчуку также принадлежит 1% ООО «Вайлдберриз», 99% — его бывшей супруге Татьяне Ким. В июне 2024 года Wildberries объявила об объединении с ГК Russ, в июле стороны создали совместное предприятие РВБ. Владислав Бакальчук публично заявил, что не согласен со сделкой и отстранен от управления бизнесом. Татьяна Ким объяснила происходящее планами развода с супругом. Ранее бывшими супругами уже были поданы взаимные иски, отклоненные Арбитражным судом Московской области.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Товары накрыло щитом».

Алина Мигачёва