В Татарстане пятерых мужчин будут судить за избиение и вымогательство

В Татарстане пятеро иностранцев предстанут перед судом за вымогательство денег и избиение мужчины. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Татарстана.

В декабре 2023 года к мужчинам обратился другой иностранец с просьбой заставить его знакомого вернуть ему долг в 500 тыс. руб.

Обвиняемые пришли в квартиру к должнику и потребовали отдать им 800 тыс. руб. Двое суток они наносили побои мужчине и угрожали ему убийством. Все издевательства снимали на телефон и отправляли родственникам потерпевшего, требуя с них деньги. Таким образом мигранты получили 295 тыс. руб.

Сотрудники правоохранительных органов задержала обвиняемых в Куюках в Пестречинском районе. Возбуждено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, которое было направлено в суд.

Дарья Сайфиева