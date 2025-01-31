Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 15:26

«ЭР-Телеком» откроет технопарк в Нижнем Новгороде

Пермская компания «ЭР-Телеком» подписала соглашение о сотрудничестве с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Как сообщает пресс-служба компании, в Нижнем Новгороде появится технопарк по модели Morion Digital. Реализация проекта позволит создать до 10 тыс. новых рабочих мест.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, суммарно планируется создание до 100 тыс. кв. м площадей для размещения офисов ИТ-компаний, которые будут вести разработки в сферах кибербезопасности, умного дома и искусственного интеллекта. Кроме того, планируется открытие около ста объектов сопутствующей инфраструктуры.

По словам президента АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрея Кузяева, технопарк будет находиться «в едином контуре с IT-кампусом и одним из кластеров инновационного научно-технологического центра “Квантовая долина”».

«ЭР-Телеком Холдинг» — второй по количеству абонентов оператор ШПД в России. Компания предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного Интернета вещей (IoT).

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...