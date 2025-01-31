«ЭР-Телеком» откроет технопарк в Нижнем Новгороде

Пермская компания «ЭР-Телеком» подписала соглашение о сотрудничестве с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Как сообщает пресс-служба компании, в Нижнем Новгороде появится технопарк по модели Morion Digital. Реализация проекта позволит создать до 10 тыс. новых рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, суммарно планируется создание до 100 тыс. кв. м площадей для размещения офисов ИТ-компаний, которые будут вести разработки в сферах кибербезопасности, умного дома и искусственного интеллекта. Кроме того, планируется открытие около ста объектов сопутствующей инфраструктуры.

По словам президента АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрея Кузяева, технопарк будет находиться «в едином контуре с IT-кампусом и одним из кластеров инновационного научно-технологического центра “Квантовая долина”».

«ЭР-Телеком Холдинг» — второй по количеству абонентов оператор ШПД в России. Компания предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного Интернета вещей (IoT).