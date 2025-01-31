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Полиция Норвегии задержала судно с российским экипажем и проводит обыски

Береговая охрана Норвегии в четверг вечером задержала норвежское судно Silver Dania с российским экипажем на борту. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба полиции Норвегии. Как утверждают в полиции, судно может быть причастно к инциденту с повреждением оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией. В настоящее время на судне проводят обыски, допросы и сбор улик.

Silver Dania

Silver Dania

Фото: Wolfgang Fricke / Wikimedia

Silver Dania

Фото: Wolfgang Fricke / Wikimedia

«Судно было задержано кораблем KV Bison в составе береговой охраны в ходе операции под руководством полиции (Норвегии. — "Ъ") около 21:00 в четверг вечером. В это время судно находилось в норвежской экономической зоне у побережья губернии Тромс»,— говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале полиции Норвегии. После задержания корабль Silver Dania направили в порт Тромсё, куда он прибыл в пятницу в 06:40 по местному времени.

Как утверждается в сообщении, судно с российским экипажем на борту было задержано на основании юридического запроса властей Латвии, а также решения норвежского окружного суда Норд-Трумса и Сеньи. Само судно зарегистрировано в Норвегии и курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском.

«Есть подозрение, что судно стало причиной серьезного повреждения оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией. Полиция проводит на судне операцию, которая включает обыски, допросы и сбор улик», — отмечается в сообщении.

Ранее шведская прокуратура сообщала, что начала расследование по факту возможной диверсии после повреждения оптоволоконного кабеля связи между Швецией и Латвией в Балтийском море.

Подробнее о ситуации в Балтийском море — в публикации «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».

Анастасия Домбицкая

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