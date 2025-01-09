«О'Кей» подкладывает бумагу
В конце 2024 года депозитарные расписки ритейлера подорожали более чем на 20 процентов
С 3 января 2025 года глобальные депозитарные расписки сети гипермаркетов «О'Кей» в соответствии с указанием Банка России переведены на третий уровень листинга как квазироссийские бумаги. В конце декабря Московская биржа провела дискретные аукционы по распискам ритейлера из-за роста их стоимости более чем на 20% на фоне заявления O'KEY Group S.A. о продаже бизнеса российскому менеджменту. Эксперты объясняют скачок цены ожиданием потенциального листинга акций «О'Кея» уже в качестве российской компании.
Положительная динамика стоимости депозитарных расписок компании во время дискретного аукциона была отмечена на фоне решения совета директоров «О’Кей групп» продать менеджменту бизнес гипермаркетов
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Московская биржа проводила дискретные аукционы (механизм сбора заявок с участников торгов на покупку и продажу акций в так называемый стакан, применяемый вместо обычного режима торгов при изменении в течение пяти минут подряд цены акции более чем на 20% к цене закрытия предыдущего торгового дня.— «Ъ-СПб») по глобальным депозитарным распискам сети гипермаркетов «О'Кей» 26 и 28 декабря. К 12:39 мск 28 декабря бумаги ритейлера выросли на 26,22%, до 34,9 рубля за расписку. По окончании аукциона расписки компании замедлили рост и поднимались на 18,63%, до 32,5 рубля, свидетельствуют данные торгов.
Положительная динамика отмечалась на фоне решения совета директоров «О’Кей групп» продать менеджменту бизнес гипермаркетов. Сеть дискаунтеров «Да!» продолжит работу в периметре группы, сообщала компания 26 декабря. Как объяснил начальник отдела доверительного управления «КСП Капитал УА» Дмитрий Хомяков, глобальные депозитарные расписки компании «О'Кей», торгующиеся на Московской бирже, относятся к категории так называемых квазироссийских бумаг и в соответствии с указанием Банка России с 3 января 2025 года переведены на третий уровень листинга. «Согласно действующим правилам, после этого неквалифицированные инвесторы ограничены в возможностях покупки акций компании «О'Кей», но инвесторы могут продать ранее купленные ценные бумаги или продолжать держать их в своих портфелях»,— говорит он.
Компания O'KEY Group S.A. зарегистрирована в Люксембурге и до сих пор сохраняет листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE), обращает внимание господин Хомяков. По его словам, группа еще не провела редомициляцию в дружественную страну, а лишь получила листинг на казахстанской бирже AIX. Релиз о продаже менеджменту бизнеса гипермаркетов был опубликован 26 декабря и до конца года расписки компании выросли с 22,66 до 32,42 рубля. «На совершение сделки потребуется разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Возможно, бумаги демонстрировали рост более чем на 40% в расчете на потенциальный листинг акций компании гипермаркетов «О'кей» уже в виде российской "дочки"»,— рассуждает эксперт «КСП Капитал УА».
«О’Кей групп» — одна из крупнейших продовольственных сетей России. По состоянию на 30 сентября 2024 года группа управляла 296 магазинами в России (77 гипермаркетами под брендом «О’Кей» и 219 дискаунтерами «Да!») общей торговой площадью более 659 тыс. кв. м. Первый гипермаркет был открыт в 2002 году в Санкт-Петербурге, сеть дискаунтеров «Да!» — запущена в 2015-м. В 2023 году выручка группы достигла 207,9 млрд рублей, EBITDA — 17 млрд рублей.