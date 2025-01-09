«О'Кей» подкладывает бумагу

С 3 января 2025 года глобальные депозитарные расписки сети гипермаркетов «О'Кей» в соответствии с указанием Банка России переведены на третий уровень листинга как квазироссийские бумаги. В конце декабря Московская биржа провела дискретные аукционы по распискам ритейлера из-за роста их стоимости более чем на 20% на фоне заявления O'KEY Group S.A. о продаже бизнеса российскому менеджменту. Эксперты объясняют скачок цены ожиданием потенциального листинга акций «О'Кея» уже в качестве российской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Положительная динамика стоимости депозитарных расписок компании во время дискретного аукциона была отмечена на фоне решения совета директоров «О’Кей групп» продать менеджменту бизнес гипермаркетов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Положительная динамика стоимости депозитарных расписок компании во время дискретного аукциона была отмечена на фоне решения совета директоров «О’Кей групп» продать менеджменту бизнес гипермаркетов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Московская биржа проводила дискретные аукционы (механизм сбора заявок с участников торгов на покупку и продажу акций в так называемый стакан, применяемый вместо обычного режима торгов при изменении в течение пяти минут подряд цены акции более чем на 20% к цене закрытия предыдущего торгового дня.— «Ъ-СПб») по глобальным депозитарным распискам сети гипермаркетов «О'Кей» 26 и 28 декабря. К 12:39 мск 28 декабря бумаги ритейлера выросли на 26,22%, до 34,9 рубля за расписку. По окончании аукциона расписки компании замедлили рост и поднимались на 18,63%, до 32,5 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Положительная динамика отмечалась на фоне решения совета директоров «О’Кей групп» продать менеджменту бизнес гипермаркетов. Сеть дискаунтеров «Да!» продолжит работу в периметре группы, сообщала компания 26 декабря. Как объяснил начальник отдела доверительного управления «КСП Капитал УА» Дмитрий Хомяков, глобальные депозитарные расписки компании «О'Кей», торгующиеся на Московской бирже, относятся к категории так называемых квазироссийских бумаг и в соответствии с указанием Банка России с 3 января 2025 года переведены на третий уровень листинга. «Согласно действующим правилам, после этого неквалифицированные инвесторы ограничены в возможностях покупки акций компании «О'Кей», но инвесторы могут продать ранее купленные ценные бумаги или продолжать держать их в своих портфелях»,— говорит он.

Компания O'KEY Group S.A. зарегистрирована в Люксембурге и до сих пор сохраняет листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE), обращает внимание господин Хомяков. По его словам, группа еще не провела редомициляцию в дружественную страну, а лишь получила листинг на казахстанской бирже AIX. Релиз о продаже менеджменту бизнеса гипермаркетов был опубликован 26 декабря и до конца года расписки компании выросли с 22,66 до 32,42 рубля. «На совершение сделки потребуется разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Возможно, бумаги демонстрировали рост более чем на 40% в расчете на потенциальный листинг акций компании гипермаркетов «О'кей» уже в виде российской "дочки"»,— рассуждает эксперт «КСП Капитал УА».

«О’Кей групп» — одна из крупнейших продовольственных сетей России. По состоянию на 30 сентября 2024 года группа управляла 296 магазинами в России (77 гипермаркетами под брендом «О’Кей» и 219 дискаунтерами «Да!») общей торговой площадью более 659 тыс. кв. м. Первый гипермаркет был открыт в 2002 году в Санкт-Петербурге, сеть дискаунтеров «Да!» — запущена в 2015-м. В 2023 году выручка группы достигла 207,9 млрд рублей, EBITDA — 17 млрд рублей.

Александра Тен