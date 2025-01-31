Кубанский застройщик оштрафован за вырубку дерева для строительства гостиницы

По инициативе прокуратуры за уничтожение краснокнижного дерева при строительстве гостиничного комплекса в поселке Сосновый в Туапсинском районе суд оштрафовал на 500 тыс. руб. ООО «Сипайн Резорт». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Во время возведения здания строители уничтожили сосну пицундскую. Факт был выявлен 29 января.

За это юрлицо привлекли по ст. 8.35 КоАП РФ (причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации, в том числе их уничтожение).

Сосна пицундская — крупное дерево рода Сосна (Pinus) семейства Сосновые (Pinaceae), произрастающее на черноморском побережье Кавказа. В Красной книге Краснодарского края она имеет статус «исчезающие». Также растение занесено в Красную книгу РФ.

Татьяна Ручкина