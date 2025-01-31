Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кубанский застройщик оштрафован за вырубку дерева для строительства гостиницы

По инициативе прокуратуры за уничтожение краснокнижного дерева при строительстве гостиничного комплекса в поселке Сосновый в Туапсинском районе суд оштрафовал на 500 тыс. руб. ООО «Сипайн Резорт». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Во время возведения здания строители уничтожили сосну пицундскую. Факт был выявлен 29 января.

За это юрлицо привлекли по ст. 8.35 КоАП РФ (причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации, в том числе их уничтожение).

Сосна пицундская — крупное дерево рода Сосна (Pinus) семейства Сосновые (Pinaceae), произрастающее на черноморском побережье Кавказа. В Красной книге Краснодарского края она имеет статус «исчезающие». Также растение занесено в Красную книгу РФ.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...