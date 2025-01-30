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Торги по продаже щита «Надежда» снова не состоялись

Торги по продаже проходческого комплекса ТМПК S-782, более известного как «Надежда», вновь признали несостоявшимися. Об этом сообщает портал «Федресурс» 30 января.

Фото: Пресс-служба Смольного

Фото: Пресс-служба Смольного

Аукцион по продаже щита в связи с процедурой банкротства «Метростроя» объявили в декабре 2024 года, стартовая цена составляла 1,238 млрд рублей. Желающих приобрести «Надежду» снова не нашлось, на торги не подали ни одной заявки.

На текущий момент ТМПК S-782 находится в аренде у «Метростроя Северной столицы», нового строителя петербургского метро. Это единственный щит в городе, способный прокладывать двухпутные тоннели.

С его помощью ведут проходку тоннеля зеленой ветки от «Беговой» до «Каменки». Как писал ранее «Ъ-СПб», готовность составляет 35%. Строители прокладывают около 250 метров в месяц, уже установлены 884 кольца из 2507.

Андрей Маркелов

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