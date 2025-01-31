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В Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефтепродуктов

29 января 2025 года в Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефтепродуктов на площади 2 тыс. кв. м. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

В пресс-службе Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора корреспонденту «Ъ Волга-Урал» сообщили, что на данный момент АО «Транснефть-Прикамье» работает над ликвидацией разлива нефтепродуктов, будут проведены рекультивационные работы.

«На месте работают около 70 человек и 25 единиц техники», — говорится в сообщении.

В Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефтепродуктов

В Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефтепродуктов

Фото: Пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора

В Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефтепродуктов

Фото: Пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора

В пресс-службе администрации Лениногорского района Татарстана на запрос «Ъ Волга-Урал» о ситуации с разливом ответить не смогли.

Разлив произошел вблизи Новочершилинского сельского поселения. Сотрудником Росприроднадзора на месте происшествия были взяты пробы почвы, по результатам которых виновному лицу АО «Транснефть — Прикамье» будет рассчитан ущерб. Предварительная площадь загрязнения составила 2 тыс. кв.м.

По сообщению пресс-службы АО «Транснефть — Прикамье», разлив произошел в 12:06 29 января 2025 года, произошедшее было зафиксировано автоматизированной системой контроля параметров работы трубопровода. Разлив произошел в результате падения давления на участке магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев.

Для обследования участка на место прибыли аварийные службы Альметьевского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть — Прикамье». Причина инцидента на данный момент уточняется.

Выход нефти локализован, проводятся ремонтные работы, организован вывоз загрязненного грунта и снега. Общий объем выхода нефти составил около 8,5 куб. м.

Угроза жизни и здоровью населения отсутствует. Для окружающей среды опасности нет. Осуществляется постоянный экологический мониторинг, предпосылок для введения чрезвычайной ситуации нет.

Артём Дергунов

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