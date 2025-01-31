Ответы — в черных ящиках

Специалисты нашли черные ящики самолета, который разбился над Вашингтоном. Бортовые самописцы направлены в лабораторию Агентства безопасности полетов. Там пообещали представить отчет в течение месяца. Авиакатастрофа стала крупнейшей в США с 2001 года и первой за 16 лет с участием коммерческого рейса. Власти до сих пор не могут объяснить, что же произошло в небе над рекой Потомак. К расследованию подключились министерство транспорта и Пентагон, но их руководители вступили в должность всего несколько дней назад и не успели полностью перенять управление. Это, впрочем, не помешало разным ведомствам поспорить, кто же виноват в трагедии. Все версии изучил Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Coast Guard / Handout / Reuters Фото: Coast Guard / Handout / Reuters

Тех, кто пока воздерживается от комментариев, можно понять: столкновение сложно объяснить логически. Судя по данным радаров, Bombardier CRJ-700 заходил на посадку с юга и совершал плавный поворот налево в сторону нужной полосы. Вертолет Black Hawk весом 6 тонн двигался с севера и внезапно сменил курс, врезавшись в правый борт гражданского судна. Небо было чистым, сигнальные огни исправными. Так возникла версия об ошибке диспетчеров. Источник NBC утверждает, что в ту ночь на службе было слишком мало работников, но запись переговоров показала, что они следили за ситуацией:

«— 525, вы видите CRJ? 525, пройдите за CRJ. — Оу, я не знаю, успели ли вы заметить, но там произошло столкновение с прибывающим на полосу 33».

От удара фюзеляж просто развалился на части. 60 пассажиров Bombardier CRJ-700, четыре члена экипажа и трое пилотов вертолета погибли. Пентагон утверждает, что это была опытная команда, которая выполняла тренировочный полет, им специально были выданы приборы ночного видения. Так возникла версия с ошибкой пилотов Black Hawk. Новый министр обороны Пит Хегсет обещал проверить все обстоятельства крушения над рекой:

«Никаких оправданий, мы докопаемся до самого дна, чтобы разобраться в произошедшем. Рутинная ежегодная тренировка ночных полетов в привычном коридоре, была совершена трагическая ошибка. Кажется, возникла некая проблема с высотой полета, которую мы уже расследуем, чтобы этого никогда не повторилось».

Есть и третья версия — ошибка в организации воздушного пространства. Аэропорт Рональда Рейгана — один из самых загруженных. Каждую минуту там происходит взлет или посадка. Только за 2024 год там случились два инцидента, когда самолеты чудом избежали столкновения. И профильный регулятор, и Конгресс неоднократно говорили, что нужно принять меры. Но проблема не только в гражданских рейсах, объяснил в эфире NBC корреспондент Том Костелло:

«Куча военных вертолетов взлетают и садятся на авиабазе на другой стороне реки. Там базируется вертолет президента Marine One, туда направляют все дипломатические рейсы, там располагается флот береговой охраны, и, конечно, гражданская авиация. Причем самолетам нельзя пролетать над Вашингтоном, из-за этого возникает такой эффект бутылочного горлышка, и весь трафик направляется в очень узкий коридор. Первая взлетно-посадочная полоса аэропорта вообще считается самой загруженной в Америке».

Ответов на вопросы ждали от президента Трампа, который анонсировал пресс-конференцию на тему крушения, но вместо новых подробностей он назвал новых виновных. По его версии, ответственность должны нести демократы, которые ввели программы разнообразия, равенства и инклюзивности:

«Чтобы выдерживать стресс от того, что много-много самолетов прилетает в одну точку, нужно быть гением, а на сайте управления гражданской авиации США сказано, что в рамках политики разнообразия оно готово отдельно нанимать людей с нарушениями зрения, слуха, отсутствующими конечностями, частичным или полным параличом, эпилепсией, интеллектуальными отклонениями и карликовостью. Все они подходят для работы диспетчера».

Поиск черных ящиков занял больше времени, чем планировалось: течение унесло обломки дальше на юг. К тому же спасатели не могут все время находиться в ледяной воде. Американское Агентство безопасности полетов заявило, что их цель — составить предварительный отчет о катастрофе в течение 30 дней.

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Иван Якунин