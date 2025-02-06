Подобрать дизайн-код

Одну из ключевых ролей в эволюции общественных пространств республики играет Институт развития городов Татарстана. Он координирует обновление существующих и создание новых парков, скверов, набережных, площадей, улиц в городах и селах республики. Только за 2024 год в Казани благоустроили порядка 42 гектаров территории. А за последние 10 лет в регионе преобразили или создали с нуля более 400 общественных пространств. О том, как ведется эта работа, приложению «Стиль. Эстетика жизни» рассказала директор Института развития городов Республики Татарстан Наиля Зиннатуллина.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Институт развития городов РТ Фото: Институт развития городов РТ

Ухоженна и улыбчива

— «Есть города, в которых архитектура красивее, но наш город прибраннее, ухоженнее, а ещё расположеннее к людям. Это как с девушкой — с какой вам захочется общаться? С той, которая ухожена и улыбчива», — такое мнение приходилось слышать о Казани. В последнее десятилетие она стала еще и интересным «собеседником». Появилось много стильных и дружественных человеку локаций, которые многое рассказывают о татарстанцах и истории края. А как все начиналось?

— Институт развития городов Татарстана был создан в 2016 году, когда в республике активно развивалась программа благоустройства общественных пространств. Тогда это была небольшая организация, которая занималась координацией создания парков, скверов, набережных и площадей. Со временем круг задач расширился, а сам Институт стал оператором десятков значимых проектов, меняющих облик городов и качество жизни их жителей. Так появились Стратегия развития Казанки, обновленная Национальная библиотека РТ и другие.

Институт развития городов Татарстана курирует реализацию федеральных и региональных программ по формированию комфортной городской среды в республике. Программа развития общественных пространств Республики Татарстан была запущена по инициативе главы республики Рустама Нургалиевича Минниханова в 2015 году. За десять лет в Татарстане реализованы 422 проекта благоустройства, на которые было привлечено более 26 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Но деятельность Института давно не ограничивается созданием общественных пространств. Сегодня мы развиваем экотуризм, культурные инициативы, работаем и над такими стратегическими проектами, как программа «Наш двор».

— Ее называют одной из визитных карточек Татарстана в области благоустройства.

— Это так. Программа стартовала в 2020 году с амбициозной целью привести в порядок около 7 тысяч дворовых территорий по всей республике. При отборе дворов для благоустройства учитывалось мнение жителей, а работу над проектом мы ведем большой межведомственной командой. Это Кабинет министров РТ, Администрация раиса Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

В 2025 году программа будет продолжена: на её реализацию выделено 10 млрд рублей. Она остается одним из приоритетов для нашего Института.

— Много комплиментов высказывается той связи, которая выстроена между вашим ведомством и жителями при подготовке благоустройства двора.

— Прозрачность и диалог с жителями — основные принципы программы. Любой человек может узнать, какие именно дворы включены в план, на сайте dvor.tatar. При подготовке к благоустройству дворовой территории обязательно проходят три встречи с собственниками жилых помещений, на которых обсуждаются проектные решения и при наличии технической возможности вносятся корректировки.

На встречах мы ищем оптимальные варианты, балансируя интересы всех сторон. Например, родители, как правило, выступают за установку большего количества детских площадок, в то время как пожилые жители ценят спокойствие и комфортные зоны отдыха.

Посвящение Казанке

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детский парк «Елмай» (в переводе с тат. «улыбайся») в Казани располагает площадью 3,4 га и создан в рамках Стратегии развития реки Казанки

Фото: Институт развития городов РТ Детский парк «Елмай» (в переводе с тат. «улыбайся») в Казани располагает площадью 3,4 га и создан в рамках Стратегии развития реки Казанки

Фото: Институт развития городов РТ

— Событием прошлого года стало открытие большого детского парка «Елмай» возле Национальной библиотеки РТ в Казани. Раньше центр города не располагал большим пространством для детей под открытым небом. Над каким проектом вы работаете сейчас?

— Да, мы продолжаем работать над реализацией Стратегии развития Казанки, в рамках нее ежегодно реализуются общественные пространства на прибрежных территориях. Детский парк «Елмай» — один из таких проектов. Это крупнейший детский парк в Татарстане, а, возможно, и в России. Здесь вся среда продумана с точки зрения детского познавательного опыта и связана с темой реки.

В рамках Стратегии на 2025 год запланирована работа по благоустройству территории возле Храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя (построен в 1813-1823 годах, в середине ХХ века оказался окруженным водой. — Прим. корр.). Наша задача — сделать подход к храму удобным и доступным, дополнить пространство информационными элементами, чтобы посещение было не только комфортным, но и познавательным для жителей, гостей города и прихожан.

— Вы провели благоустройство территории уникальных Голубых озер под Казанью, благодаря чему место стало суперпопулярным. Водоемы действительно уникальные — минерализованная вода имеет необычный оттенок и напоминает по вкусу морскую.

— В прошлом году совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам и другими ведомствами мы завершили работы по благоустройству этой особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения. Работали над подобными объектами и в других уголках республики, например, в Камском устье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альметьевское водохранилище – рукотворный водоем на месте болотистой поймы с островами, его благоустройство началось в 2023 году. Уже организованы пирсы, прогулочные дорожки, зоны отдыха под мостом

Фото: Институт развития городов РТ Альметьевское водохранилище – рукотворный водоем на месте болотистой поймы с островами, его благоустройство началось в 2023 году. Уже организованы пирсы, прогулочные дорожки, зоны отдыха под мостом

Фото: Институт развития городов РТ

— Что делается, чтобы сохранить такие природные уголки?

— Наша задача в таких проектах — перехватить антропогенный поток и организовать его так, чтобы снизить ущерб, который может быть нанесен природе. Важно, чтобы люди не просто приезжали искупаться, но и понимали, в каком уникальном месте они находятся, знакомились с биоразнообразием территории.

— Жители столицы республики содержат почти 500 тысяч животных: 364 тысячи кошек и 126 тысяч собак, и число питомцев увеличивается. Памятуя об этом, в регионе развивают культуру ответственного отношения к животным. Например, принято постановление кабмина РТ, регламентирующее содержание и выгул животных. Как это направление реализуется в вашей работе?

— Развитие дог-френдли среды — это важное направление, и работа над ним началась несколько лет назад, когда вместе с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым мы открывали парк в микрорайоне «Салават Купере». Там мы впервые предусмотрели специализированную площадку для выгула собак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В парке «Прибрежный» в Набережных Челнах появились спортивная и детская площадки, территория для выгула собак, система маршрутов для лечебной ходьбы, кафе

Фото: Институт развития городов РТ В парке «Прибрежный» в Набережных Челнах появились спортивная и детская площадки, территория для выгула собак, система маршрутов для лечебной ходьбы, кафе

Фото: Институт развития городов РТ

Сейчас мы выходим на новый уровень — создаем комфортные условия не только для питомцев, но и для их владельцев. Это многофункциональные пространства, где можно поиграть с собакой, укрыться от дождя, снега или солнца.

В Татарстане действуют пять таких площадок. Последний объект — «Спутник Махмай» в Альметьевске, площадка с теплым павильоном, где могут встречаться владельцы собак, кинологи, зоопсихологи, ветеринары. Здесь все, кому интересна тема домашних питомцев, могут посоветоваться со специалистами, пообщаться.

Но ключевая цель нашей работы в этом направлении — это сокращение числа бездомных животных. Каждая третья бездомная собака — бывший домашний питомец, которого выбросили на улицу. Это не должно становиться нормой, и именно поэтому Институт развития городов РТ уделяет такому направлению особое внимание.

Кристалл талантов

— В 2021 году в городе после обновления появилась новая интересная локация — здание и двор Присутственных мест Казанского Кремля. Здание культурного наследия федерального значения, построенное в конце XVIII века, раньше выполняло в основном административные функции.

— Институт курировал разработку концепции, проектирование и строительство, и в декабре 2021 года здание открылось для казанцев и гостей города. А в прошлом году мы занимались разработкой системы навигации для посетителей по Казанскому Кремлю.

— Чем еще для вас был отмечен минувший год и что у вас в планах на 2025?

— Одним из флагманских проектов 2024 года стало благоустройство прилегающей территории нового здания Татарского академического театра им. Г. Камала. Задача заключалась в том, чтобы гармонично вписать этот уникальный архитектурный объект, который Владимир Машков назвал «кристаллом талантов», в городскую среду. Мы стремились создать ощущение, что «ледяной цветок» театра как бы вырастает из пространства города. В 2025 году мы продолжим работу над начатыми проектами, кроме того, готовим несколько новых инициатив. Об этом мы расскажем уже ближе к весне.

— Сегодня мы обратили взгляды на восток. Используете опыт Азии, проводя «дизайн городов»?

— В Азии действительно много интересных решений, и мне самой хотелось бы побывать в Сингапуре и Китае, чтобы изучить их опыт. Но климат в наших странах различается, и мы не можем, например, создавать сады на крышах, как это делают в азиатских мегаполисах. Да и плотность населения у нас пока не такая высокая. Но вполне возможно, что в будущем мы столкнемся с подобными вызовами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благоустройство берегов озер Кабан проводилось по проекту российского-китайского консорциума Turenscape + МАП architects. Проект предусматривал создание непрерывного ландшафта, объединяющего зеленые зоны, исторические памятники и современную инфраструктуру

Фото: Институт развития городов РТ Благоустройство берегов озер Кабан проводилось по проекту российского-китайского консорциума Turenscape + МАП architects. Проект предусматривал создание непрерывного ландшафта, объединяющего зеленые зоны, исторические памятники и современную инфраструктуру

Фото: Институт развития городов РТ

Сейчас основной принцип нашей работы — ответ на запросы жителей. Например, мы стремимся обеспечить круглогодичную комфортность пребывания в парках и скверах. Для этого организуем теплые павильоны, в которых можно отдохнуть. Работаем над созданием безбарьерной среды, учитывая рост числа велосипедистов, самокатчиков, владельцев моноколес. Важность работы с запросами людей возросла, так как некоторые жители Татарстана, вернувшиеся из зоны СВО, имеют нарушения опорно-двигательного аппарата или проблемы со зрением. Поэтому все чаще в своей работе мы применяем те же тактильные плиты, которые помогают по-новому ощущать пространство.

Национальное — тема для дискуссий

— Не упрекают вас в том, что дизайн общественных пространств порой получается с уклоном в скандинавский?

— Конечно, часто используемые материалы, узлы и типы покрытия остаются стандартными, но мы стремимся решать творческие задачи через призму национального стиля. Это придает проектам национальный характер, который отражает нашу культуру и традиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елабужский проект «Шишкинские пруды» в 2022 году стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

Фото: Институт развития городов РТ Елабужский проект «Шишкинские пруды» в 2022 году стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

Фото: Институт развития городов РТ

— Кажется, татарские элементы (например, орнаменты) в дизайне встречаются часто, а вот русских особо не видно. Что думаете по этому поводу?

— Такая проблема действительно существует. Это отчасти связано с тем, что мы живем в национальной республике и акцент делается на татарской культуре. Особенно это заметно в проектах, связанных с национальной средой, например, в пространствах, которые так или иначе связаны с поэтами и другими культурными деятелями.

Этот вопрос и для нашего Института развития городов Татарстана, и татарстанского архитектурного сообщества «на подумать». Кстати, два года назад, на одной из сессий с коллегами из Минстроя РФ, тема взаимодействия татарского и русского в городском пространстве вылилась в дискуссию на три часа.

— На международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш» вы в числе спикеров будете выступать на сессии Издательского дома «Коммерсантъ», посвященной роли бизнеса в городских трансформациях. А как слушателя вас какая тема интересует?

— Опыт стран БРИКС в преодолении вызовов развития городов. Люди в разных странах нуждаются в одном и том же, и запросы не сильно разнятся. Очень интересны сессии по будущему городов и новым технологиям, например, информационного моделирования в строительстве. Технологии сейчас вносят существенные изменения в проектирование и сроки. Отчасти благодаря им театр Камала был сдан на год с лишним раньше.

— Какие города мира вдохновляют вас?

— Барселона и Амстердам — у этих городов стоит поучиться созданию среды, ориентированной на потребности человека. Но мой главный «наставник» — это Москва, даже 10 лет назад этот город был совершенно другим. Я всегда рекомендую начинать изучение урбанистики с Москвы, а также не забывать о Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и, конечно, Казани.

Беседовала Венера Вольская

Созерцать и изучать

Руководитель департамента «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Оксана Саргина:

— Голубые озера — казанский природный феномен. В последние годы его территория особенно востребована, но подобная популярность при бесконтрольном посещении пагубно сказывалась на его экопотенциале. Этот вызов заставил нас сформировать большую межведомственную команду, в которой есть экологи, лесники, эксперты по развитию и эксплуатации общественных пространств, сервисные службы и, конечно, сами жители и пользователи этого пространства. Шаг за шагом создаем локацию Голубых озер, где акцент сделан на созерцании и изучении уникального места.

Как в РТ создали федеральный стандарт

Куратор проекта «Дог-френдли Татарстан» Института развития городов РТ Дарья Раек:

— Главным результатом двухлетней работы в рамках направления «Дог-френдли Татарстан» стала разработка национального стандарта по созданию и содержанию инфраструктуры. Эта деятельность велась совместно с проектом «Собакин город». Сейчас ГОСТ находится на экспертизе, в планах на 2025 год — завершение согласования и внедрение стандарта в федеральные нормативы планировки и застройки населенных пунктов.

В 2024 году в республике были открыты две новые территории для занятий и игр с собаками: кинологический комплекс «Спутник Махмай» в Альметьевске и площадка «Хвостопарк» в Зеленодольске. Это позволило облагородить 8060 м2 бесхозных территорий, на которых невозможен иной вид благоустройства.

Организовали дог-френдли программу на 6 городских фестивалях в Казани, Альметьевске, Нижнекамске и Менделеевске, а также более 20 просветительских событий для собаководов на различных городских площадках.