В Нижегородской области задержали директора «Росатом Экологический интегратор»

Одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве при утилизации опасных отходов в Нижегородской области стала генеральный директор АО «Росатом Экологический интегратор» (ранее «Русатом Гринвэй», входит в структуру госкорпорации «Росатом») Ирина Марченко. Эту информацию «Ъ-Приволжье» подтвердили в пресс-службе компании.

В пресс-службе отметили, что компания оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам в расследовании уголовного дела.

Как писал «Ъ-Приволжье», кроме Ирины Марченко фигурантами по уголовному делу проходят три нижегородских предпринимтаеля, один из которых — депутат совета депутатов городского округа Бор Дмитрий Чугрин. По данным следствия, фигуранты изготовили фиктивные документы о размещении на специализированном полигоне загрязненного нефтепродуктами опасного грунта. На самом деле этот грунт был передан частным компаниям для выполнения планировочных работ.

Фиктивные документы предприниматели предоставили в АО «Росатом Экологический интегратор» и получили 36 млн руб. за работы, которые на самом деле не были выполнены. По решению суда, трое фигурантов отправлены под домашний арест, четвертому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В Нижегородской области АО «Росатом Экологический интегратор» реализует проект по созданию экотехнопарка «Центр», где будут утилизировать аккумуляторы для электротранспорта, железнодорожного транспорта, мобильных устройств и источники бесперебойного питания.

Андрей Репин