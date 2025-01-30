Нижегородских предпринимателей подозревают в афере с утилизацией опасного грунта

В Нижегородской области региональное управление СКР возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителя регионального отделения одной из госкорпораций и троих директоров компаний по обработке и утилизации опасных отходов. По данным силовиков, одним из них является депутат совета депутатов городского округа Бор Дмитрий Чугрин. Фамилии других фигурантов, а также название госкорпорации и компаний пока не раскрываются.

По версии следствия, в 2024 году злоумышленники изготовили фиктивные документы о размещении на специализированном полигоне загрязненного нефтепродуктами опасного грунта, образовавшегося при производстве строительных работ. На самом деле этот грунт был передан частным лицам для выполнения планировочных работ.

После этого представитель госкорпорации распорядилась оплатить работы по утилизации грунта, которые на самом деле выполнены не были.

Ущерб от действий фигурантов составил 36 млн руб. Все четверо признали вину. По решению суда трое из них помещены под домашний арест, четвертому в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий.

Андрей Репин