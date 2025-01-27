Беглов заявил о планах открыть движение по Большому Смоленскому мосту в 2027 году

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглову рассказал посетившему город в День снятия блокады президенту РФ Владимиру Путину о реализации крупнейших проектов в транспортной сфере. Об этом вечером в понедельник, 27 января, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

В частности, господин Беглов доложил о планах открыть рабочее движение по Большому Смоленскому мосту раньше намеченного срока. По словам градоначальника, строительство объекта ведется с опережением графика. Это позволяет перенести срок окончания с 2029-го на 2028 год, а рабочее движение открыть в 2027 году. По его словам, по окончании навигации 2025 года генподрядчик приступит к монтажу разводного пролета. В 2026 году разводные части моста уже будут готовы к пропуску судов.

Также глава города сообщил президенту, что для реализации другого крупного проекта — Высокоскоростной железнодорожной магистрали — в бюджете Петербурга на 2025-2027 годы предусмотрены необходимые средства на перечисление в уставный капитал концессионера и на обеспечение транспортной доступности нового терминала ВСМ-1. Согласован архитектурно-градостроительный облик терминала, заключены необходимые соглашения с Росжелдором и АО «УК ВСМ Две Столицы», отчитался господин Беглов.

По поводу строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) Александр Беглов заявил о завершении первого этапа проекта — открытии рабочего движения по Витебской развязке. В настоящий момент подписано концессионное соглашение на строительство, финансирование и эксплуатацию II — IV этапов, доложил губернатор Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Александр Беглов представил Владимиру Путину проект будущего мемориала в память участников Ленинградской битвы на Пулковских высотах.

Андрей Цедрик