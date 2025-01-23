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Дилерская сеть бренда Kaiyi в Петербурге сократилась до трех автосалонов

В Петербурге сразу на четыре автосалона сократилась дилерская сеть китайского бренда Kaiyi. Еще в декабре у марки было семь дилерских центров, а уже в январе 2025-го осталось только три — именно такое количество указано на сайте дистрибутора, обратил внимание специализированный Telegram-канал AutoRun SPb. При этом в начале прошлого года дилерская сеть Kaiyi в Петербурге насчитывала девять автосалонов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Эксперты рынка отмечают, что марка Kaiyi появилась на петербургском авторынке в 2023 году. Она дебютировала с четырьмя дилерскими центрами, а за следующие несколько месяцев нарастила сеть до девяти автосалонов. С лета 2023 года новые дилерские центры Kaiyi не открывались, а первый из них закрылся прошлой весной.

По итогам 2024 года продажи Kaiyi в Петербурге упали на 45%. В городе было зарегистрировано только 250 автомобилей бренда. Все идет к тому, что марка или уйдет из России, или будет присутствовать в стране лишь номинально, прогнозируют аналитики.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что петербургские дилеры по итогам 2024 года существенно нарастили объем официальных контрактов. Их количество в сравнении с предыдущим годом увеличилось на 32%, достигнув 328 точек.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Автодилеры на треть увеличили число салонов».

Андрей Цедрик

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