За ночь над семью российскими регионами сбили 49 беспилотников

Минобороны сообщило, что в ночь на 31 января средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников над семью российскими регионами. Над Ростовской областью было уничтожено 25 дронов, над Волгоградской — восемь, над Курской — шесть, над Ярославской — четыре и по два беспилотника — над Краснодарским краем, Белгородской и Воронежской областями.

В Воронежской области один из беспилотников упал на проезжавшую по трассе машину, водитель получил ранение ноги, передавал губернатор региона Александр Гусев. При падении фрагментов БПЛА в том же районе повреждены частный жилой дом и ферма, на которой выбиты стекла. В Воронеже при падении подавленного дрона получило повреждения остекление на промышленном предприятии.

При падении обломков беспилотника в Волгоградской области возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который был оперативно потушен, сообщил глава региона Андрей Бочаров. По его данным, один пострадавший рабочий завода госпитализирован.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в результате атаки пострадавших в регионе нет. Из-за падения обломков БПЛА на опору ЛЭП в Красносулинском районе возле хутора Грачев произошел обрыв электропроводов.

В Ярославской области при атаке никто не пострадал, разрушений нет. Власти Краснодарского края, Курской и Белгородской областей пока не комментировали атаку.

Накануне, 30 января, средства ПВО в период с 19:50 до 22:00 по мск уничтожили 17 беспилотников. По данным Минобороны, 11 БПЛА было сбито над территорией Курской области, по два БПЛА — над Белгородской и Воронежской областями, а также в Крыму.