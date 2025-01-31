В Воронежской области в результате атаки БПЛА пострадал один человек

На территории Воронежской области обнаружено, уничтожено и подавлено несколько БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев. Один из беспилотников упал на проезжавшую по трассе машину, водитель получил ранение ноги.

В результате падения фрагментов БПЛА в том же районе повреждены частный жилой дом и ферма, на которой выбиты стекла. В Воронеже в результате падения подавленного дрона получило повреждения остекление на промышленном предприятии. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, уточнил господин Гусев в Telegram.

В предыдущий раз Воронежская область подверглась атаке вчера вечером, 30 января, над ее территорией сбили два беспилотника. 27 января над регионом, по данным Минобороны, уничтожили 15 дронов. В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений на земле.