Над четырьмя российскими регионами вечером сбили 17 БПЛА

Средства ПВО в период с 19:50 до 22:00 по мск уничтожили 17 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. По его данным, 11 БПЛА было сбито над территорией Курской области, по два БПЛА — над Белгородской и Воронежской областями, а также в Крыму.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что дроны атаковали села Безлюдовка, Соболевка и Борисовка, а также поселок Малиновка. Были повреждены остекление в двух частных домах, а также стена социального объекта в Белгородском районе. Курская область вечером была обстреляна снарядами, пострадал один человек.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев говорил, что в регионе действует опасность атаки БПЛА, о последствиях он не сообщал. Крымские власти пока никак не комментировали атаку дронов.