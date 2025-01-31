В Ростовской области сбили 25 беспилотников

В Ростовской области силы ПВО в течение ночи уничтожили 25 беспилотников, сообщил в Telegram губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших нет.

В Красносулинском районе возле хутора Грачев из-за падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов. Дроны сбили в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском поселении, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах.

В прошлый раз Ростовская область подверглась атаке 29 января — тогда над ее территорией сбили один дрон, никто не пострадал. Сегодня ночью, 31 января, также была атакована Воронежская область, там ранен один местный житель.