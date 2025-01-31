Госдума отправит в другие страны обращение о попытке покушения на Путина
Госдума намерена направить в большинство стран обращение о расследовании информации о готовившемся властями США покушении на Владимира Путина. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Никаких доказательств подготовки покушения пока нет.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Мы отправили в ряд парламентов мира, постараемся отправить, наверное, во все и в большую часть парламентов мира, в том числе и небольшие страны на разных континентах наше обращение... Все должны поддержать, если стоят на тех же позициях, что и мы. Должно быть объективное, беспристрастное и глубокое расследование»,— сказал господин Слуцкий в эфире «России 24» (цитата по «РИА Новости»).
28 января американский журналист Такер Карлсон заявил, что предыдущая администрация США хотела «ускорить войну» с Россией и «пыталась убить» господина Путина. Каких-либо деталей он не привел. Кремль назвал бездоказательными слова господина Карлсона и призвал им не верить. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тем временем убежден, что «обсуждение намерения убить Путина надо воспринимать всерьез». Он от лица Госдумы направил обращение в Конгресс США и ООН.