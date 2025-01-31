Госдума отправит в другие страны обращение о попытке покушения на Путина

Госдума намерена направить в большинство стран обращение о расследовании информации о готовившемся властями США покушении на Владимира Путина. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Никаких доказательств подготовки покушения пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы отправили в ряд парламентов мира, постараемся отправить, наверное, во все и в большую часть парламентов мира, в том числе и небольшие страны на разных континентах наше обращение... Все должны поддержать, если стоят на тех же позициях, что и мы. Должно быть объективное, беспристрастное и глубокое расследование»,— сказал господин Слуцкий в эфире «России 24» (цитата по «РИА Новости»).

28 января американский журналист Такер Карлсон заявил, что предыдущая администрация США хотела «ускорить войну» с Россией и «пыталась убить» господина Путина. Каких-либо деталей он не привел. Кремль назвал бездоказательными слова господина Карлсона и призвал им не верить. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тем временем убежден, что «обсуждение намерения убить Путина надо воспринимать всерьез». Он от лица Госдумы направил обращение в Конгресс США и ООН.