Песков назвал бездоказательными слова Карлсона о подготовке покушения на Путина

Американский журналист Такер Карлсон не предоставил доказательств, говоря о планах администрации экс-президента США Джо Байдена убить Владимира Путина, обратил внимание его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он призвал не верить бездоказательной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы не совсем понимаем, что имел в виду Такер Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никаких доказательств, поэтому я не имею возможности комментировать сказанное им... Времена такие, что бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше на слово не верить»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Вчера, 28 января, Такер Карлсон заявил, что предыдущая администрация США хотела «ускорить войну» с Россией и «пыталась убить» господина Путина. Никаких деталей и доказательств он не привел. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что обсуждение подготовки покушения на президента РФ — путь к началу ядерной войны. Он призвал тщательно расследовать озвученную журналистом информацию.