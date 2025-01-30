Госдума обратилась в Конгресс США из-за данных об обсуждении покушения на Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин от лица нижней палаты российского парламента направил обращение в Конгресс США и ООН. Поводом стали слова американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация Джо Байдена обсуждала убийство президента России Владимира Путина. Российские депутаты потребовали от Конгресса США провести расследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Обсуждение вопроса физического устранения президента Российской Федерации может быть квалифицировано как акт международного государственного терроризма... Обсуждение организации убийства главы государства является преступлением. Кроме того, несет серьезнейшую угрозу глобальной безопасности и может привести к мировой ядерной войне»,— говорится в документе.

Российские депутаты считают, что отсутствие реакции Джо Байдена и экс-госсекретаря Энтони Блинкена на заявление Такера Карлсона можно расценивать как «доказательство их вины и намерение уйти от ответственности». В Госдуме считают, что Конгресс должен провести расследование, а если информация подтвердится — «виновные должны понести неотвратимое наказание».

Как отмечается в пресс-релизе Госдумы, информация американского журналиста обсуждалась на пленарном заседании нижней палаты. Вопрос поднял глава комитета по безопасности Василий Пискарев и его «поддержали все фракции Госдумы». На заседании господин Володин заявил, что господина Байдена и господина Блинкена должны отправить на электрический стул.

О внешней политике нового президента США — в публикации «Ъ» «Дональд Трамп прошелся по внешней политике».