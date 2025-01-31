Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет планы ввести 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики. Он допустил, что тарифы в будущем могут быть повышены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Нам не нужны продукты, которые есть у них. У нас есть вся нефть, которая вам нужна. У нас есть все деревья, которые вам нужны, то есть древесина»,— считает господин Трамп (цитата по AP).

Он уточнил, что пока не знает, затронут ли пошлины нефть. Президент США сказал, что его решение будет основано на том, «справедлива ли» цена на нефть, взимаемая двумя странами.

Дональд Трамп заявил о планах обложить тарифами товары из Канады и Мексики после вступления в должность в конце января. Он обещал, что пошлины начнут действовать с февраля. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум его угрозам не верит.

Подробности — в публикации «Ъ» «Дональд Трамп вызвал опасения».