У полисов отходит заморозка

Массовое освоение относительно нового финансового продукта — накопительного страхования жизни (НСЖ) — иногда сопровождается для граждан потерей средств. Так, получившая в последнее время распространение последовательная продажа нескольких полисов НСЖ с обещанием заморозить все предыдущие зачастую оборачивается для покупателя неприятным сюрпризом. Никакой «заморозки полиса» по закону не существует, и платить взносы, как правило, придется по всем договорам. Юристы, как обычно, напоминают о необходимости внимательно читать договор страхования. Впрочем, остаются вопросы к банковским менеджерам, продающим новые полисы НСЖ с помощью не работающей на деле «заморозки» старых.

По данным ЦБ, по итогам девяти месяцев 2024 года суммарные премии страховщиков жизни выросли более чем в два раза, до 1,16 трлн руб. Премии по НСЖ показали рост в 3,3 раза, до 776 млрд руб. Количество действующих договоров НСЖ выросло на 27%, до 910 тыс.

О негативном опыте приобретения нескольких полисов НСЖ “Ъ” рассказала одна из читательниц. «У меня был заключен договор НСЖ с компанией "СберСтрахование жизни", спустя три года его действия персональный менеджер Сбербанка предложил оставить полис "замороженным" и приобрести новый. Я приняла предложение. Меньше чем через год менеджеры банка предложили оставить второй договор НСЖ также "замороженным" и заключить новый, третий договор. Так и сделала»,— рассказывает она. Для каждого нового договора менеджеры предлагали более выгодные условия. Когда страховая компания напомнила о необходимости внести очередной платеж по второму полису НСЖ, собеседница “Ъ” отказалась это сделать. В итоге, по оценке читательницы, ее потери в результате расторжения договора по инициативе страховой компании составили около 42 тыс. руб.

Сбербанк перенаправил запрос “Ъ” в страховую компанию. В «СберСтраховании жизни» заявили, что свяжутся с клиентом по конкретной ситуации и рассмотрят ее индивидуально. «В спорных ситуациях мы встаем на сторону клиента»,— уверяют в компании. Там отметили, что «заморозка» полиса НСЖ — это «общерыночная практика, которая дает возможность изменения условий договора, при котором полис продолжает действовать без дальнейшей уплаты регулярных взносов». Вместе с тем, по словам страховщика, информация о порядке внесения изменений в договор содержится в правилах страхования.

Правозащитники отмечают, что в их практике были подобные обращения. «В 2024 году мы получили две жалобы покупателей полисов НСЖ, однако это были коллективные обращения от крупных групп клиентов двух системно значимых банков»,— отметила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, общее количество таких клиентов превышало пятьсот. В частности, возмущение клиентов вызывали напоминания со стороны страховой компании о необходимости внесения средств, когда менеджер банка заверял, что полис «заморожен».

Оценить степень распространения подобной схемы продвижения полисов НСЖ сейчас невозможно: те случаи, когда клиент, внезапно столкнувшись с требованием заплатить по якобы замороженным договорам, просто платит, ни в какую статистику не попадают. В отличие от компании «СберСтрахование жизни», в «Согаз-Жизнь» отметили, что «практики "заморозки" договоров не применяются». В линейке продуктов НСЖ «РСХБ-Страхование жизни» нет предложений с рассрочкой взносов.

«Строго говоря, не существует никакой "заморозки" договора страхования, то есть закону такое понятие неизвестно. Применительно к конкретной ситуации это значит, что под "заморозкой" может подразумеваться буквально все что угодно, до чего страховщик и страхователь смогут договориться по принципу "что не запрещено, то разрешено"»,— поясняет гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Взаимоотношения между клиентом и страховщиком регулируются договором, напоминают в ЦБ. «При внесении изменений или заключении дополнительного соглашения к договору страхователь также должен был быть ознакомлен с условиями. Если ознакомлен был, значит, увы, принял все его условия добровольно, а вместе с ними и все вытекающие последствия и риски»,— указывает госпожа Барабаш.

Перспективным может быть судебное разбирательство, если удастся доказать факт введения клиента в заблуждение и несоответствие условий договора заверениям менеджеров. Однако в реальности «доказать факт введения в заблуждение довольно сложно, поскольку клиенты редко фиксируют разговоры, а сами переговоры обычно проходят без свидетелей», отмечает управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков.

Юлия Пославская, Ян Назаренко, Ксения Дементьева