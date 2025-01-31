Омбудсмен поддерживает законопроект о демобилизации при рождении четвертого ребенка

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала законопроект, согласно которому российские военнослужащие получат право на увольнение из армии при рождении четвертого ребенка. Омбудсмен заявила об этом на круглом столе, посвященном мерам по улучшению демографической ситуации (организатор — комитет Госдумы по защите семьи).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как рассказывал “Ъ” 29 января, поправки в ст. 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» внесла глава комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ). Депутат напомнила, что сейчас отсрочка от мобилизации предусмотрена при наличии на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет. Она предложила «дополнительно защитить многодетные семьи», рассматривая рождение четвертого «и последующего» ребенка и как основание для увольнения с военной службы.

«В законе до сих пор нет понимания, как многодетный отец при рождении четвертого ребенка может на законных основаниях демобилизоваться. Работает комиссия в Министерстве обороны, она в ручном режиме решает эти вопросы. Но жалобы, поступающие в мой адрес, показывают, что вопрос требует и законодательного разрешения»,— подчеркнула госпожа Москалькова. Инициативу поддержали и другие участники круглого стола. В итоге госпожа Останина предложила предметно обсудить инициативу с участием представителей военного ведомства.

Эмилия Габдуллина