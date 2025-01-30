Многодетных военных предложено увольнять досрочно

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) внесла законопроект о праве военнослужащих по контракту уволиться из армии при рождении «четвертого и последующих» детей. Соответствующие поправки предлагается внести в ст. 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Госпожа Останина напомнила, что указом президента РФ от 21 сентября 2022 года мобилизованные приравнены к военнослужащим по контракту. При этом по действующему законодательству отсрочка от мобилизации дается при наличии на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет. Также депутат указывает, что в январе 2024 года глава государства подписал указ №63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей». «Полагаем необходимым дополнительно защитить многодетные семьи, в которых в период прохождения отцом военной службы по контракту родился четвертый и последующий ребенок, рассматривая это как основание для увольнения с военной службы»,— заключила госпожа Останина. На сегодняшний день законопроект не получил отзыва правительства, профильного комитета и правового управления Госдумы.

Эмилия Габдуллина