Вагоны прибывают на пути

ОАО РЖД ожидает, что к 2028 году с учетом имеющегося прогноза выпуска и списания вагонов парк на сети составит 1,65 млн единиц, что на 43% больше рассчитанной потребности. Монополия призывает заводы прекратить выпускать полувагоны и цистерны и перейти к производству хопперов, иных специализированных, а также инновационных вагонов. Вопросы с регистрацией новых вагонов пока не решены: в связи с ее усложнением на путях заводов скопилось 3,15 тыс. изготовленных вагонов. На этом фоне началось обсуждение сокращения срока службы и досрочного списания парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как следует из информации, приведенной ОАО РЖД на совещании в Минпромторге 20 января (протокол есть у “Ъ”), избыток парка грузовых вагонов на сети в 2024 году превысил 250 тыс. единиц. Число поступивших новых вагонов за год выросло на 16%, до 75,3 тыс. единиц. С учетом списания 23 тыс. вагонов парк в 2024 году прирос на 53,2 тыс. единиц, следует из данных ОАО РЖД. В 2025 году планируется выпуск 78 тыс. вагонов при списании 25 тыс., то есть прирост составит 53 тыс. До 2028 года с учетом строительства 462 тыс. и списания 135 тыс. вагонов парк вырастет до 1,65 млн единиц, что на 43% больше потребного парка (1,15 млн).

«Сегодня производство вагонов действительно значительно превышает выбытие,— говорит замгендиректора ОАО РЖД Михаил Глазков.— Разница по году составляет более 50 тыс. вагонов. Это существенная разница, почему и идет такой рост количества вагонов на сети железных дорог». Он напомнил, что регулирование выпуска вагонов — прерогатива Минпромторга, а не ОАО РЖД, но позиция ОАО РЖД «в том, что есть избыточные роды подвижного состава, такие как полувагоны, нефтебензиновые цистерны, но есть и дефицитный подвижной состав — минераловозы, зерновозы, цистерны для метанола и другие».

По мнению господина Глазкова, для поддержания промышленности и вывоза груза необходимо сконцентрировать работу вагоностроительных заводов на изготовлении дефицитного подвижного состава.

«Также мы поддерживаем движение вагоностроительного комплекса по строительству инновационного подвижного состава — и полувагонов, и цистерн»,— добавил он, отметив, что замена типового подвижного состава на инновационный при перевозке всего угля на Восточном полигоне даст дополнительно 12 млн тонн в год.

Когда осенью 2024 года ОАО РЖД активно занялось уборкой с путей не задействованных в перевозке вагонов (см. “Ъ” от 28 октября 2024 года), возникли и перебои с приемом новых вагонов после введения лимитов их приписки (см. “Ъ” от 2 декабря 2024 года). Ранее процедура считалась формальной, но теперь появилось требование, чтобы станция приписки обладала путями необщего пользования нужной емкости. В результате на заводах скопилось огромное количество вагонов, проблему грозили поднять на прямой линии с президентом Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года.

«Российские железные дороги не применяют каких-то новых технологий и новых правил,— говорит Михаил Глазков.— Мы работали в рамках законодательства. Ряд вагоностроительных заводов занялся, на наш взгляд, не совсем свойственной для себя деятельностью с точки зрения приписки вагонов на пути своих предприятий до их продажи. Это привело к тому, что идет затаривание данных подъездных путей и осложняется работа вагоностроительных предприятий».

По протоколу совещания 20 января, на январь все еще фиксировались ограничения на отправку новых грузовых вагонов под погрузку, проблемы с заадресацией и получением заявки на перевозку грузов.

Как сообщил господин Глазков, сегодня в остатке у десяти крупнейших заводов на путях необщего пользования находятся 3,15 тыс. вагонов, «это ниже технологического норматива работы». По его словам, с начала года на сеть выпущено более 2,37 тыс. вагонов при постройке 2,2 тыс. вагонов. «При этом на путях заводов находится более 700 вагонов, которые получили регистрацию, которым присвоен номер, но у которых либо нет покупателя, либо не определена цель перевозок»,— добавляет он.

По словам господина Глазкова, ОАО РЖД дало вагоностроительным заводам две рекомендации. Первая — продавать вагон без номера с перевозкой этого вагона как груз на своих осях и последующей припиской уже собственником. Вторая — включить в договор пункт, который предусматривает, что будущий собственник подвижного состава за три месяца до сдачи построенного вагона начинает заниматься регистрацией данного вагона, то есть припиской и присвоением номера.

Глава Объединения вагоностроителей (ОВС) Евгений Семенов сообщил “Ъ”, что проблемы решаются, вагоны выпускаются на сеть в рабочем порядке, ведется открытый процесс взаимодействия с Центром фирменного транспортного обслуживания и Центральной дирекцией движения ОАО РЖД. Заводы увеличили количество мест для приписываемых вагонов в соответствии с фактическим наличием заводских путей для отстоя, ведется работа с собственниками по изменению условий договоров в части приписки, рассказывает господин Семенов. «Все, что от нас просило ОАО РЖД, мы сделали»,—указывает он.

Евгений Семенов подчеркивает, что приписка, по мнению вагоностроителей, все же механизм изжитый, использовать который для регулирования рынка неправильно.

Как следует из протокола, Минтрансу с вагоностроителями, которые предлагают заменить при приписке конкретные станции на железнодорожную администрацию РФ, предстоит прийти к единой позиции.

При этом началось обсуждение вопроса об ускоренном списании вагонов и ограничении сроков их службы, следует из протокола. Проработкой вопроса должны заняться ОВС, Союз операторов железнодорожного транспорта, выступающий за неприменимость сокращения срока службы уже выпущенных вагонов, и ОАО РЖД. В 2015–2016 годах было досрочно списано около 200 тыс. вагонов, и повторения этой меры с целью поддержки вагоностроения на фоне отсутствия роста погрузки операторский рынок опасается до сих пор.

Наталья Скорлыгина