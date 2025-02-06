Мужественность самураев в пижаме
Кому что удалось в мужских коллекциях «осень-зима 2025/26»
К нынешнему сезону мужских показов вполне подходит слово «декаданс». Но не в том смысле, в каком обычно его применяют к фэшн-коллекциям,— то есть роскошно-порочное, а в самом прямом значении — с признаками упадка.
Прежде всего самих показов стало меньше — в этот раз не представил мужскую коллекцию дом Fendi, в котором очевидно происходят структурные изменения. Заменили полноценный показ камерной презентаций в Dries Van Noten — в ожидании первой коллекции Джулиана Клаузнера.
Количественным изменениям в сезоне menswear FW 25 сопутствуют качественные. Наблюдается очевидный кризис идей, повторы и самоповторы и провал с поиском новых талантов. Не самый вдохновляющий сезон, хотя и в нем были отличные коллекции. С них и начнем.
Прежде всего это, конечно, Prada. Вообще, Миучча Прада и Раф Симонс и все последние четыре с половиной года выдерживают исключительный уровень. Коллекция Prada menswear FW 5 — это сложно устроенный и многогранный продукт, собранный абсолютно виртуозно из самых разных референсов на культуру повседневную, массовую — и высокую. В этот раз из-под строгого серого габардинового пальто выглядывали полосатые пижамного вида штаны, пиджак был надет на меховой топ, дубленка — на легкую хлопковую куртку, а пальто с огромным воротником из овчины — на домашний халат.
Соединение нарочито домашнего с нарочито уличным, строго формального с максимально расслабленным — эти приемы давно известны. Но остроумие Прады и Симонса позволяет каждый раз создавать новые единства из уже привычного. В этой работе видна магистральная тема нынешнего сезона (и Prada вообще) — тема защиты и убежища, которые дает нам одежда, особенно в таком тревожно-депрессивном мире, как наш. У Prada звучит тот же мотив «не выходи из комнаты». И Прада с Симонсом как настоящие гуманисты считают, что можно просто натянуть дубленку на пижаму — и выглядеть исключительно элегантно и современно.
Hermes же как раз предлагает выходить — и гулять, фланировать, просто шататься туда-сюда. В большом пальто овчиной наружу на спине и на воротнике и овчиной внутрь на боковых полочках. В прямой короткой куртке из нежнейшей телячьей кожи цвета свежевзбитых сливок. В шоколадном бархатном костюме с шелковым платком, скрученным в жгут, продетым в несколько серебряных колец и обмотанном вокруг шеи на манер колье. Или в кашемировом свитере в паре с такой же балаклавой на молнии. Или в тренче с теплой подстежкой в виде эрмесовского пледа. Или в дождевике из плотного хлопка со специальной пропиткой с виниловым эффектом. Эстетика мужских коллекций Hermes, какой ее создала Вероник Нишаньян, основана на динамическом равновесии двух противоречивых сущностей,— беззаботной легкости и бескомпромиссной роскоши. У Hermes они существуют в радостной гармонии. Как в большой мужской сумке Birkin, где знаменитая фурнитура спрятана внутрь, снаружи же только ее эфемерные пунктирные очертания. Вся эта тонкая и остроумная игра с деталями и фартуками и призвана облегчить образ, сделать его современным, добавить хорошо продуманной спонтанности.
Самой красивой коллекцией сезона стала, бесспорно, Dior menswear. Ким Джонс выдал блестящую работу. Он использовал архивы Dior, причем, разумеется, женские, трансформировав в мужской гардероб. Пудровый розовый, синий цвет ночного неба, молочно-белый — абсолютно диоровских оттенков плотный шелк-газар пошел на мужские пальто-трапеции с бантами на спине, на приталенные пиджаки-бар и брюки. Показ открывался луком из рубашки и длинной черной юбки, которая при ближайшем рассмотрении оказалась пальто, перевернутым задом наперед и застегнутым на талии,— и это идеальное резюме к самой идее мужской юбки, с которой мода носилась последние 10 лет. Закрывал же его лук из розового расшитого пальто с поясом, которое, как и юбка-пальто, выглядело чем-то самурайским, особенно в соединении с шелковой лентой, повязанной на глаза.
Превратить коллекцию в пространство, где счастливо встречаются Кристиан Диор, самураи и маркизы с картин Ватто, может только Ким Джонс. При этом мужчины в его одежде выглядят как мужчины, но тем самым способом, который имела в виду Сьюзен Зонтаг, когда говорила, что для большей привлекательности мужчинам нужно немного женственности, а женщинам — немного мужественности. Ким Джонс это понимал всегда, и это — но не только — делает его одним из лучших мужских дизайнеров современности.
Но была в этом сезоне и коллекция, в которой было нечто декадентское в привычном смысле слова, то есть порочно-роскошное,— Saint Laurent. Энтони Ваккарелло все-таки придумал своего собственного мужчину под логотипом YSL, который в этот раз висел на показе, как во времена Сен-Лорана. Костюмы, в которые были одеты модели,— двубортные, с четкими плечами и лацканами — тоже призваны были напомнить собственные костюмы Сен-Лорана, в каких мы его видим на фотографиях рубежа 1970-х и 1980-х. Только к ним теперь добавлены темные очки и высоченные сапоги рыболова-любителя, а поверх них накинуты на плечи шубы или даже шкуры. Ваккарелло тут утрирует и доводит до некоторого гротеска сен-лорановскую мужскую элегантность. И выходит такой Ален Делон из фильма «Самурай», превращенного в комикс.
О том, что и у кого не получилось в этом сезоне, читайте в следующем материале.