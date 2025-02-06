Мужественность самураев в пижаме

К нынешнему сезону мужских показов вполне подходит слово «декаданс». Но не в том смысле, в каком обычно его применяют к фэшн-коллекциям,— то есть роскошно-порочное, а в самом прямом значении — с признаками упадка.

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Прежде всего самих показов стало меньше — в этот раз не представил мужскую коллекцию дом Fendi, в котором очевидно происходят структурные изменения. Заменили полноценный показ камерной презентаций в Dries Van Noten — в ожидании первой коллекции Джулиана Клаузнера.

Количественным изменениям в сезоне menswear FW 25 сопутствуют качественные. Наблюдается очевидный кризис идей, повторы и самоповторы и провал с поиском новых талантов. Не самый вдохновляющий сезон, хотя и в нем были отличные коллекции. С них и начнем.

Прежде всего это, конечно, Prada. Вообще, Миучча Прада и Раф Симонс и все последние четыре с половиной года выдерживают исключительный уровень. Коллекция Prada menswear FW 5 — это сложно устроенный и многогранный продукт, собранный абсолютно виртуозно из самых разных референсов на культуру повседневную, массовую — и высокую. В этот раз из-под строгого серого габардинового пальто выглядывали полосатые пижамного вида штаны, пиджак был надет на меховой топ, дубленка — на легкую хлопковую куртку, а пальто с огромным воротником из овчины — на домашний халат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Prada FW 2025/26 Фото: Courtesy of Prada Prada FW 2025/26 Фото: Courtesy of Prada Prada FW 2025/26 Фото: Courtesy of Prada Prada FW 2025/26 Фото: Courtesy of Prada Prada FW 2025/26 Фото: Courtesy of Prada Prada FW 2025/26 Фото: Courtesy of Prada Prada FW 2025/26 Фото: Courtesy of Prada Prada FW 2025/26 Фото: Courtesy of Prada Prada FW 2025/26 Фото: Courtesy of Prada Prada FW 2025/26 Фото: Courtesy of Prada Следующая фотография 1 / 10 Prada FW 2025/26 Фото: Courtesy of Prada Prada FW 2025/26 Фото: Courtesy of Prada Prada FW 2025/26 Фото: Courtesy of Prada Prada FW 2025/26 Фото: Courtesy of Prada Prada FW 2025/26 Фото: Courtesy of Prada Prada FW 2025/26 Фото: Courtesy of Prada Prada FW 2025/26 Фото: Courtesy of Prada Prada FW 2025/26 Фото: Courtesy of Prada Prada FW 2025/26 Фото: Courtesy of Prada Prada FW 2025/26 Фото: Courtesy of Prada

Соединение нарочито домашнего с нарочито уличным, строго формального с максимально расслабленным — эти приемы давно известны. Но остроумие Прады и Симонса позволяет каждый раз создавать новые единства из уже привычного. В этой работе видна магистральная тема нынешнего сезона (и Prada вообще) — тема защиты и убежища, которые дает нам одежда, особенно в таком тревожно-депрессивном мире, как наш. У Prada звучит тот же мотив «не выходи из комнаты». И Прада с Симонсом как настоящие гуманисты считают, что можно просто натянуть дубленку на пижаму — и выглядеть исключительно элегантно и современно.

Hermes же как раз предлагает выходить — и гулять, фланировать, просто шататься туда-сюда. В большом пальто овчиной наружу на спине и на воротнике и овчиной внутрь на боковых полочках. В прямой короткой куртке из нежнейшей телячьей кожи цвета свежевзбитых сливок. В шоколадном бархатном костюме с шелковым платком, скрученным в жгут, продетым в несколько серебряных колец и обмотанном вокруг шеи на манер колье. Или в кашемировом свитере в паре с такой же балаклавой на молнии. Или в тренче с теплой подстежкой в виде эрмесовского пледа. Или в дождевике из плотного хлопка со специальной пропиткой с виниловым эффектом. Эстетика мужских коллекций Hermes, какой ее создала Вероник Нишаньян, основана на динамическом равновесии двух противоречивых сущностей,— беззаботной легкости и бескомпромиссной роскоши. У Hermes они существуют в радостной гармонии. Как в большой мужской сумке Birkin, где знаменитая фурнитура спрятана внутрь, снаружи же только ее эфемерные пунктирные очертания. Вся эта тонкая и остроумная игра с деталями и фартуками и призвана облегчить образ, сделать его современным, добавить хорошо продуманной спонтанности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Hermes FW 2025/26 Фото: Filippo Fior for Hermes Hermes FW 2025/26 Фото: Filippo Fior for Hermes Hermes FW 2025/26 Фото: Filippo Fior for Hermes Hermes FW 2025/26 Фото: Filippo Fior for Hermes Hermes FW 2025/26 Фото: Filippo Fior for Hermes Hermes FW 2025/26 Фото: Filippo Fior for Hermes Hermes FW 2025/26 Фото: Filippo Fior for Hermes Hermes FW 2025/26 Фото: Filippo Fior for Hermes Hermes FW 2025/26 Фото: Filippo Fior for Hermes Hermes FW 2025/26 Фото: Filippo Fior for Hermes Следующая фотография 1 / 10 Hermes FW 2025/26 Фото: Filippo Fior for Hermes Hermes FW 2025/26 Фото: Filippo Fior for Hermes Hermes FW 2025/26 Фото: Filippo Fior for Hermes Hermes FW 2025/26 Фото: Filippo Fior for Hermes Hermes FW 2025/26 Фото: Filippo Fior for Hermes Hermes FW 2025/26 Фото: Filippo Fior for Hermes Hermes FW 2025/26 Фото: Filippo Fior for Hermes Hermes FW 2025/26 Фото: Filippo Fior for Hermes Hermes FW 2025/26 Фото: Filippo Fior for Hermes Hermes FW 2025/26 Фото: Filippo Fior for Hermes

Самой красивой коллекцией сезона стала, бесспорно, Dior menswear. Ким Джонс выдал блестящую работу. Он использовал архивы Dior, причем, разумеется, женские, трансформировав в мужской гардероб. Пудровый розовый, синий цвет ночного неба, молочно-белый — абсолютно диоровских оттенков плотный шелк-газар пошел на мужские пальто-трапеции с бантами на спине, на приталенные пиджаки-бар и брюки. Показ открывался луком из рубашки и длинной черной юбки, которая при ближайшем рассмотрении оказалась пальто, перевернутым задом наперед и застегнутым на талии,— и это идеальное резюме к самой идее мужской юбки, с которой мода носилась последние 10 лет. Закрывал же его лук из розового расшитого пальто с поясом, которое, как и юбка-пальто, выглядело чем-то самурайским, особенно в соединении с шелковой лентой, повязанной на глаза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Dior FW 2025/26 Фото: Courtesy of Christian Dior Dior FW 2025/26 Фото: Courtesy of Christian Dior Dior FW 2025/26 Фото: Courtesy of Christian Dior Dior FW 2025/26 Фото: Courtesy of Christian Dior Dior FW 2025/26 Фото: Courtesy of Christian Dior Dior FW 2025/26 Фото: Courtesy of Christian Dior Dior FW 2025/26 Фото: Courtesy of Christian Dior Dior FW 2025/26 Фото: Courtesy of Christian Dior Dior FW 2025/26 Фото: Courtesy of Christian Dior Dior FW 2025/26 Фото: Courtesy of Christian Dior Следующая фотография 1 / 10 Dior FW 2025/26 Фото: Courtesy of Christian Dior Dior FW 2025/26 Фото: Courtesy of Christian Dior Dior FW 2025/26 Фото: Courtesy of Christian Dior Dior FW 2025/26 Фото: Courtesy of Christian Dior Dior FW 2025/26 Фото: Courtesy of Christian Dior Dior FW 2025/26 Фото: Courtesy of Christian Dior Dior FW 2025/26 Фото: Courtesy of Christian Dior Dior FW 2025/26 Фото: Courtesy of Christian Dior Dior FW 2025/26 Фото: Courtesy of Christian Dior Dior FW 2025/26 Фото: Courtesy of Christian Dior

Превратить коллекцию в пространство, где счастливо встречаются Кристиан Диор, самураи и маркизы с картин Ватто, может только Ким Джонс. При этом мужчины в его одежде выглядят как мужчины, но тем самым способом, который имела в виду Сьюзен Зонтаг, когда говорила, что для большей привлекательности мужчинам нужно немного женственности, а женщинам — немного мужественности. Ким Джонс это понимал всегда, и это — но не только — делает его одним из лучших мужских дизайнеров современности.

Но была в этом сезоне и коллекция, в которой было нечто декадентское в привычном смысле слова, то есть порочно-роскошное,— Saint Laurent. Энтони Ваккарелло все-таки придумал своего собственного мужчину под логотипом YSL, который в этот раз висел на показе, как во времена Сен-Лорана. Костюмы, в которые были одеты модели,— двубортные, с четкими плечами и лацканами — тоже призваны были напомнить собственные костюмы Сен-Лорана, в каких мы его видим на фотографиях рубежа 1970-х и 1980-х. Только к ним теперь добавлены темные очки и высоченные сапоги рыболова-любителя, а поверх них накинуты на плечи шубы или даже шкуры. Ваккарелло тут утрирует и доводит до некоторого гротеска сен-лорановскую мужскую элегантность. И выходит такой Ален Делон из фильма «Самурай», превращенного в комикс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Saint Laurent FW 2025/26 Фото: Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier Saint Laurent FW 2025/26 Фото: Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier Saint Laurent FW 2025/26 Фото: Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier Saint Laurent FW 2025/26 Фото: Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier Saint Laurent FW 2025/26 Фото: Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier Saint Laurent FW 2025/26 Фото: Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier Saint Laurent FW 2025/26 Фото: Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier Saint Laurent FW 2025/26 Фото: Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier Saint Laurent FW 2025/26 Фото: Francois Durand / Getty Images Saint Laurent FW 2025/26 Фото: Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier Следующая фотография 1 / 10 Saint Laurent FW 2025/26 Фото: Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier Saint Laurent FW 2025/26 Фото: Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier Saint Laurent FW 2025/26 Фото: Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier Saint Laurent FW 2025/26 Фото: Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier Saint Laurent FW 2025/26 Фото: Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier Saint Laurent FW 2025/26 Фото: Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier Saint Laurent FW 2025/26 Фото: Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier Saint Laurent FW 2025/26 Фото: Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier Saint Laurent FW 2025/26 Фото: Francois Durand / Getty Images Saint Laurent FW 2025/26 Фото: Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier

О том, что и у кого не получилось в этом сезоне, читайте в следующем материале.

Текст: Елена Стафьева