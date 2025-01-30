Пора вялить

В Пермском крае появится производство сыровяленых деликатесов. Их производством займется депутат краевого заксобрания Алексей Петров на своем действующем мясокомбинате в Кудымкаре. В планах предпринимателя — выпуск колбасы премиального качества, в том числе хамона. Предполагается, что объемы производства составят до 300 кг в месяц. Общий объем инвестиций оценивается в 6 млн руб. В Прикамье действует всего одно предприятие, выпускающее хамон. Эксперты полагают, что выпуск местной сыровяленой продукции качественно скажется на импортозамещении европейской гастрономии. Тем не менее производство таких изделий требует особого технологического подхода и соблюдения требований санитарной безо­пасности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Депутат краевого заксобрания от Коми-Пермяцкого округа Алексей Петров расширит производственный ассортимент мясокомбината «Петровский мясной дом». Как рассказал господин Петров «Ъ-Прикамье», предприятие начнет выпускать сыровяленые колбасные изделия. Камера для выпуска продукта приобретена в Калуге и уже установлена на базе действующей производственной линии. В планах бизнесмена — производство колбас премиум-класса, в том числе хамона. Предположительные объемы производства предприниматель оценивает до 300 кг в месяц, цена за 1 кг продукта составит от 1 тыс. руб. Общий объем инвестиций в проект — 6 млн руб. По его словам, продукция будет продаваться на территории региона в частных магазинах.

Алексей Петров отметил, что сегодня прикамский рынок перенасыщен колбасой среднего уровня качества, в то время как ниша премиальной продукции практически свободна.

Согласно открытым источникам, в Пермском крае действует около десяти крупных и малых мясокомбинатов. При этом на территории региона работает только один завод по производству хамона. Сыровяленый продукт из оленины выпускает ООО «Оленья застава плюс», управляющее одноименным предприятием в Оханском районе. Стоимость 1 кг продукта составляет 5,3 тыс. руб. Заняться освоением производства хамона в 2021 году собирался и сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Агропродукт», действующий на территории Карагайского округа. По данным официального сайта кооператива, в линейке производства представлены только классические варианты колбас, копченостей и полуфабрикатов.

По данным Kartoteka.ru, Алексей Петров числится единственным учредителем и директором ООО «Маркетинг», которое арендует и управляет собственной или арендованной недвижимостью в Кудымкаре. Господин Петров является основателем мясокомбината «Петровский мясной дом». Кроме того, предприниматель развивает в Коми-Пермяцком округе заведения общественного питания, например ресторан «Национальный», кафе «Телега», «ИньвАА» и бар «Пермяк», а также производство кондитерских изделий, хлеба и прочей продукции.

В конце 2020 года Алексей Петров запустил в Кудымкаре сырное производство. Предприниматель создал также продуктовую сеть «Петровский. Наши продукты». В ноябре прошлого года бизнесмен решил начать производство колотого шоколада с добавлением местных ягод и орехов.

По словам директора Пермского НИИ сельского хозяйства Ивана Огородова, в Прикамье опыт выпуска премиальных колбас есть практически у всех крупных местных мясокомбинатов. Как правило, такой сегмент продукции выпускается в ограниченном количестве и имеет преимущественно «подарочный формат». Господин Огородов отмечает, что основные трудности производства сыровяленых изделий связаны с выбором подходящего сырья, специфического засола и длительной технологией выдержки мяса. «В связи с этим предприятие должно „заморозить“ финансовый ресурс в затратах на сырье, специи, оплату труда. Кроме этого, само производство должно находиться в помещении с определенным температурным режимом и в абсолютной чистоте»,— пояснил эксперт.

Экс-директор АО «Пермский мясокомбинат» Олег Шунькин уверен, что в условиях санкций дополнительные производства сыровяленых колбасных изделий могут стать частью импортозамещения гастрономии. При этом, с учетом нынешней себестоимости свинины, деликатесы местного производства «будут гораздо доступнее именитых европейских брендов». «Так как сыровяленый продукт не подвергается тепловой обработке, важно обратить внимание на организацию безопасных условий производства и учесть все санитарные требования»,— подчеркнул господин Шунькин.

Специалисты отдела маркетинга продуктовой сети «Купи домой» находят начальную стоимость продукции, которую собирается производить группа Алексея Петрова, ниже среднерыночной в сегменте премиальной колбасы. Представители сети полагают, что если мясной продукт будет соответствовать производственным стандартам, то, вероятнее всего, сможет найти своего постоянного потребителя за короткий срок. «В данном случае важно выстроить грамотное позиционирование. Такие продукты нужно продавать в специализированных гастрономических бутиках и магазинах, куда приходят люди с высоким уровнем достатка и определенным вкусовым запросом»,— считают в сети «Купи домой».

Анастасия Леонтьева