Стройка вышла из тяжкого состава

Индустриальный райсуд Перми вынес приговор в отношении бывших руководителей группы «Камская долина» Андрея Гладикова и Алевтины Романовой. Они обвинялись в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). По версии следствия и гособвинения, подсудимые в 2014–2018 годах приняли деньги от пайщиков на сумму более 1,8 млрд руб. для строительства нескольких жилых домов. В результате объекты так и не были построены. Подсудимые вины не признавали и настаивали, что не только не совершали преступления, но и делали все для достройки объектов. В итоге суд переквалифицировал их действия на более мягкую ч. 1 ст. 201 УК РФ. Оба были приговорены к двум годам лишения свободы, но освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.



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Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено в следственной части ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю еще в конце 2017 года. В окончательной редакции Андрею Гладикову и Алевтине Романовой было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Этот состав Уголовный кодекс относит к категории тяжких преступлений с максимальной санкцией до десяти лет лишения свободы.

Как считают следствие и гособвинение, преступление было совершено в 2014–2018 годах. Десять лет назад группа «Камская долина» была крупнейшим застройщиком в Перми. По версии силовиков, будущие подсудимые организовали прием от пайщиков денег на общую сумму 1,83 млрд руб., за которые должны были построить четыре многоквартирных дома. В итоге обязательства перед пайщиками выполнены не были. Потерпевшими по делу следствие признало 636 человек. Тяжкие последствия следствие усмотрело в том, что в результате преступления пайщики не получили жилье. Гражданский иск в рамках уголовного дела на 1,26 млрд руб. к подсудимым направила столичная компания «Фонд развития территорий», которая занималась достройкой домов.

В первый раз уголовное дело поступило в суд в ноябре 2022 года, но затем было возвращено на дополнительное расследование. Повторное рассмотрение началось в январе прошлого года. К тому времени Алевтина Романова отбывала наказание в ИК-28 (Березники) по приговору за мошенничество в особо крупном размере. Как установил суд, пять потерпевших приобрели паи в ЖСК, через которые «Камская долина» строила жилые дома, а в итоге квартиры потерпевших оказались в собственности третьих лиц. Госпожа Романова вины в совершении преступления не признала и была приговорена к четырем годам и одному месяцу лишения свободы.

В ходе рассмотрения дела о зло­употреблении полномочиями подсудимые убеждали суд, что никакого умысла на совершение преступления у них не было. По их мнению, у «Камской долины» действительно были финансовые проблемы, но они появились не из-за руководителей, а из-за Сбербанка, который отказался реструктуризировать девелоперу задолженность в размере более 1 млрд руб. В 2015–2016 годах на рынке строительства возник кризис, после чего группа компаний не смогла выполнить своих обязательств перед кредитной организацией. В итоге банк предъявил к взысканию исполнительные листы, а также обратился с заявлением о банкротстве АО «Камская долина» и руководителей группы. При этом Алевтина Романова и Андрей Гладиков отмечали, что все объекты были застрахованы, а потерпевшие получили квартиры. По словам бывших топ-менеджеров, они не совершали ничего противозаконного и выполнили обязательства перед пайщиками. В результате компании удалось достроить шесть из десяти проблемных объектов. Их невиновность, как считают подсудимые, подтверждают решения арбитражного суда, который отказался привлекать обвиняемых Гладикова и Романову к субсидиарной ответственности по обязательствам компании.

В ходе прений сторон гособвинение предложило приговорить Алевтину Романову к пяти годам лишения свободы, а Андрея Гладикова к четырем. Как следует из резолютивной части приговора, в итоге суд переквалифицировал их действия с ч. 2 на ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотреб­ление полномочиями). Это деяние относится к преступлениям средней тяжести, максимальная санкция за его совершение составляет четыре года лишения свободы. Обоим подсудимым было назначено наказание в виде двух лет заключения, но суд освободил их от отбывания наказания в связи с истечением шестилетнего срока давности привлечения к уголовной ответственности. Граж­данский иск по делу был оставлен без рассмотрения.

Дмитрий Астахов