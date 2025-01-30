Израиль возобновил процедуру освобождения палестинских заключенных после ее приостановки на несколько часов. Об этом сообщает израильский канал Channel 12.

«Действительно, после 17:00 началось освобождение террористов из тюрьмы Офер, и колонна автомобилей с террористами уже выезжала с места происшествия»,— пишет Channel 12.

Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщали, что приостанавливают процедуру освобождения заключенных и возобновят ее лишь тогда, когда получат гарантии безопасного выхода израильских заложников из сектора Газа. Позднее в канцелярии сообщили, что посредникам удалось добиться прогресса в этом вопросе. В результате Израиль возобновил процедуру освобождения 110 палестинских заключенных около 17:00.

19 января Израиль и «Хамас» начали реализацию трехэтапного прекращения огня в секторе Газа. «Хамас» обязался постепенно выпустить всех заложников, оставшихся в живых, а Израиль — вывести войска из анклава. Всего на первом этапе соглашения между Израилем и «Хамасом», вступившего в силу 19 января, палестинские боевики должны освободить 33 заложника.

Подробнее о сделке «Хамаса» и Израиля — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая