«Импортозамещение — это не по любви, а по регуляторике»

Несмотря на десятилетний процесс импортозамещения, по оценкам экспертов, IT-инфраструктура в компаниях только на четверть состоит из российских решений. Одна из причин — отсутствие функциональных отечественных аналогов. Активнее всего замена иностранного ПО на российское происходит в госструктурах, тогда как в коммерческих компаниях осознанно идут на риск и не торопятся переходить на российский софт. Guide поговорил с экспертами и игроками IT-рынка о текущем положении дел и перспективах перехода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес больше всего ждет выхода отечественных платформ для обработки Big Data, доступных инструментов для прогнозирования и аналогов AutoCAD для решения сложных инженерных задач

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Бизнес больше всего ждет выхода отечественных платформ для обработки Big Data, доступных инструментов для прогнозирования и аналогов AutoCAD для решения сложных инженерных задач

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Работающее ПО

Собеседники Guide сходятся во мнении, что в госсекторе, субъектах КИИ и компаниях с госучастием замещение иностранного ПО происходит быстрее из-за требований регулятора и невозможности использовать иностранный софт. Тогда как импортозамещение в коммерческих компаниях оценивается со следующих позиций: необходимость замены, функциональность решения и стоимость.

На сегодняшний день нет ни одной отрасли, в которой компании полностью перешли на российские технологии, считает директор по развитию бизнеса в СЗФО Axoft Дмитрий Попов. «В государственных структурах доля импортозамещенных продуктов значительно выше, чем в коммерческом секторе. Это связано с требованиями законодательства и стремлением к обеспечению технологического суверенитета РФ. IT-инфраструктура российских компаний на 75% состоит из зарубежных решений, а разработки российских компаний занимают лишь 25%. На объектах КИИ доля иностранного ПО составляет от 30 до 40%. Тем не менее положительная динамика по замене иностранных решений на отечественные набирает обороты с каждым годом»,— отмечает господин Попов.

Сейчас нельзя говорить о полном переходе на отечественные решения, согласен директор продуктов SL Soft Евгений Фенюшин, несмотря на то, что спектр предложений от российских производителей существенно вырос за последние годы. «Основная задача сегодня — минимизировать риски от использования зарубежного ПО. Лучше всего переход проходит в государственном секторе, например, в сегментах операционных систем, офисного ПО, систем аналитики и документооборота. А также в оборонной промышленности и частично в банковской сфере. Миграция продолжается и в других областях, но говорить о полном импортозамещении пока рано»,— констатирует господин Фенюшин.

Коммерческий директор департамента аналитических решений ГК «КОРУС Консалтинг» Константин Смирнов, полагает, что все отрасли, в той или иной степени, замещают зарубежный софт, а наиболее интенсивно этот процесс идет в государственных структурах: «В этой сфере используется уже 85–90% российского ПО». В других секторах экономики, по словам господина Смирнова, многие крупные промышленные предприятия продолжают использовать зарубежные высоконагруженные системы, такие как ERP (программное обеспечение для автоматизации бизнес-процессов). «Жизненный цикл этого ПО еще не закончился, и они могут пока работать без обновлений и официальной поддержки вендора, однако это вопрос времени. Использовать IT-решения, которые не обновляются и не отвечают всем требованиям информационной безопасности, при этом без возможности их масштабировать, становится все более невыгодно и рискованно»,— резюмирует он.

Переход на отечественную инфраструктуру наиболее заметен в госсекторе, где регуляторные требования стимулируют использование российских IT-решений, тогда как в корпоративном сегменте замещение происходит медленнее, оценивает текущую ситуацию территориальный директор ГК Softline в СЗФО Максим Аршинов. «Компании осторожно внедряют российские решения, отдавая предпочтение нишевым продуктам с уникальным функционалом, которые демонстрируют реальный экономический эффект»,— указывает эксперт.

Руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений «Газинформсервиса» Сергей Полунин сомневается в объективной статистике по импортозамещению в отношении компаний, перешедших полностью на отечественную инфраструктуру, «потому что даже сами термины "полностью" и "отечественное" допускают весьма широкую трактовку». На его взгляд, максимальное распространение российские решения получили в органах государственной власти, объектах КИИ и банковском секторе. «Коммерческие компании поменьше не так радикальны: кроме российских решений, они используют большое количество ПО с открытым исходным кодом, адаптированного для конкретного предприятия. Да и нельзя сказать, что они отказались полностью от зарубежных решений. Нашлось довольно много способов продлить контракты на поддержку и обновление существующего западного программного обеспечения»,— поясняет господин Полунин.

Ведущий аналитик IBS Ярослав Боженков также убежден, что полного перехода на российское программное обеспечение нет ни в одной отрасли. Он видит в этом две основные причины: ранее закупленное ПО продолжает работать и отказываться от него нерационально, а функционал российского офисного и специализированного софта часто недостаточно разработан. «У крупных компаний сейчас стоит задача ограничения корпоративного периметра, в котором существующее IT-решение может безопасно использоваться. Небольшие компании могут продолжать использовать западное ПО, используя неаффилированные аккаунты»,— добавил эксперт.

Нужны качественные решения

Импортозамещение программного обеспечения идет уже не первый год, по многим направлениям российским разработчикам удалось достичь заметных успехов и предложить рынку продукт, который не уступает зарубежным решениям. При этом, по оценкам экспертов, многие классы программного обеспечения не имеют альтернативной замены, например, для части инженерного ПО еще не существует отечественных аналогов.

«Наибольший спрос в сфере IT-решений сохраняется на инфраструктурное ПО, универсальные ERP-системы, MES (системы управления производственными процессами), HRM (системы управления персоналом), CRM (системы управления взаимоотношениями с клиентами) и др. Также рынок испытывает нехватку CAD-решений для проектирования и моделирования, специализированных отраслевых операционных систем, остаются в дефиците PLM-системы для управления жизненным циклом продукции»,— рассказал директор кластера «Северо-Запад» IBS Евгений Мошняцкий.

Процесс замещения операционных систем прошел довольно успешно, считает директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK Роман Карпов. Наблюдается большой интерес к отечественным инструментам разработки и связующему ПО. «К сожалению, по-прежнему сохраняются пробелы в продуктах для сложных инженерных расчетов или высоконагруженных корпоративных систем»,— посетовал господин Карпов.

Кроме IT-продуктов российских вендоров, в разных отраслях экономики используется много решений на базе open source. «Это связано с тем, что многие компании выбирают "сырой" open source и дорабатывают его самостоятельно, не дожидаясь, пока на рынке появятся готовые IT-продукты, которые будут полностью закрывать все специфические потребности»,— отметил господин Смирнов. По его мнению, наиболее востребованными на российском рынке остаются решения, связанные с базовой учетной автоматизацией (ERP, BPM) и c аналитикой данных (BI), и пока нет аналогов узкоспециализированных отраслевых IT-продуктов, например, для строительной отрасли.

«Бизнес ждет появления на рынке платформ для обработки Big Data, таких как Hadoop или Snowflake. Также мы замечаем высокую потребность в доступных инструментах для прогнозирования. Промышленные компании ожидают появления аналогов AutoCAD для решения сложных инженерных задач»,— перечислил господин Фенюшин.

«Догоняем мы пока в тех сферах, где продукты технологически сложны и требуют длительных инвестиций. Это AI-решения, как у "Сбера" и "Яндекса". Просадка есть в робототехнике, автономном транспорте, медицинской диагностике, в крупных промышленных решениях по автоматизации. Также запаздывает наше программное обеспечение для проектирования, и для его замещения сложно найти аналоги»,— отмечает CEO Proptech Solutions Роман Блонов.

Конкуренция между разработчиками скажется позитивно на качестве продуктов, а компании будут больше тратить на консалтинг в области импортозамещения, высказывает мнение основатель Shtab Александр Стихарев. «Бизнес поймет, что вслепую переезжать на отечественное — плохая идея. Будем честны, сейчас многие не понимают, куда бежать и что покупать»,— заметил он.

Генеральный директор «ГрафТех» Петр Василенко говорит, что проблему недоверия к российским разработчикам и вендорам за эти два года удалось решить: «Накапливается позитивный опыт, много хороших пилотов и кейсов масштабирования, вендоры научились собирать базы знаний, проводить обучение клиентов, IT-команды кратно нарастили компетенции и успешно собирают работающие конструкторы из российских решений». Если в прошлом году не использовали российское ПО 20% компаний, то сейчас их доля составляет всего около 2%. А за два года компании успели импортозаместиться в сегменте офисного ПО, основных программных продуктов и операционных систем на 30–40%, приводит данные господин Василенко.

Отрасль ждет господдержку

Импортозамещение и технологическая независимость, по словам экспертов, в ближайший год останутся большим стимулом для развития IT-компаний. Ключевую роль в этом будет играть государство, создавая условия для роста бизнеса. В будущем игроки рынка ждут притока инвестиций в отрасль, новых IPO и сделок M&A.

«Есть ожидание того, что крупные игроки станут активнее поглощать мелкие стартапы и таким образом расширять портфель своих решений. Проблема в том, что стартапы не ограничены в выборе инвестора и не факт, что западные компании не предложат более выгодные условия для всей команды разработчиков»,— комментирует господин Полунин.

Обеспечение цифровой безопасности и суверенитета будет определять долгосрочные цели IT-рынка и задавать вектор для дальнейшего развития отрасли, считает господин Аршинов. «Компании ожидают, что государство сосредоточится на финансовой поддержке проектов импортозамещения: предоставлении грантов и субсидий для компаний, переходящих на отечественное ПО, а также снижении налоговой нагрузки на услуги по внедрению и поддержке таких решений. Важным направлением может стать поддержка фондового рынка как источника привлечения инвестиций в IT-компании. Снижение ставок для разработчиков, поддержка стартапов и упрощение доступа к финансовым ресурсам будут способствовать развитию сектора»,— прогнозирует господин Аршинов.

Ужесточение регуляторных требований является единственным эффективным инструментом для отказа от использования зарубежных технологий, уверен господин Карпов. «Импортозамещение — это не по любви, а по регуляторике. Ключевыми вызовами замещения иностранного ПО по-прежнему остаются сложность миграции, нехватка квалифицированных кадров, технические риски, связанные с потенциальными отказами и простоями. Ограничение на закупку иностранного софта — это важный шаг к технологической независимости, но его эффективность зависит от того, насколько быстро и качественно будет развиваться отечественная экосистема программных продуктов. Ключевая задача в 2025 году — поддерживать локальных разработчиков, стимулировать конкуренцию между ними и одновременно создавать условия для плавного перехода предприятий на новые решения»,— считает господин Карпов.

По словам экспертов, самые ожидаемые законодательные инициативы в IT-сфере в 2025 году связаны с изменениями требований к новым программным продуктам при включении в реестр отечественного ПО. Кроме того, приоритет получит ПО частных коммерческих компаний, а для инсорсинга и кэптивных компаний будут введены ограничения, что снизит их долю и предоставит больше возможностей для независимых разработчиков.

«Ожидаем, что государство продолжит поддерживать разработчиков отечественного ПО и предложит дополнительные меры, включая новые налоговые льготы и гранты. Действующие меры способствовали привлечению новых инвестиций в отрасль и выходу новых конкурентоспособных продуктов»,— говорит доцент Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ Владимир Сербин. По его словам, актуальны законодательные инициативы для цифровизации различных отраслей экономики, включая образование, здравоохранение и промышленность, а также экспорта IT-решений в дружественные страны.

Заместитель директора Дальневосточного макрорегионального центра компании «СКБ Контур», руководитель комитета по цифровой трансформации и импортонезависимости «Руссофт» Антон Подоба считает, что в последние годы государство и крупный бизнес вкладывают большие ресурсы в разработку отраслевых решений, например, где раньше отечественных аналогов практически не было. Создаются и развиваются индустриальные центры компетенций, которые должны решать отраслевые задачи с помощью отечественных IT-решений. Среди трендов эксперт называет стремление отечественных производителей к кооперации и созданию совместимых экосистем, привлечение инвестиций в российский IT-сектор, в том числе через IPO.

Александр Крылов