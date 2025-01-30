МИД Украины вызвал посла Словакии из-за обвинений во вмешательстве в дела страны
Посол Словакии на Украине Павел Виздал был вызван в украинский МИД, где ему выразили «решительное неприятие» заявлений о вмешательстве Киева во внутренние дела республики. Незадолго до этого словацкая полиция сообщила о планах депортировать украинца, «представляющего угрозу национальной безопасности». Ведомство также посчитало недопустимыми попытки Словакии сохранить поставки газа из России, сообщается на сайте украинского МИДа.
Павел Виздал и Владимир Зеленский
Фото: Pavel Vizdal / X
Сегодня, 30 января, МВД Словакии сообщило о задержании гражданина Украины «в связи с возможной угрозой государственного переворота», его депортируют из страны в ближайшее время. Как уточнило словацкое ведомство, в отношении еще пяти человек ведутся оперативные действия. Детали не уточнялись.
На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что треть участников антиправительственных митингов в республике — украинцы. Тогда же он рассказал о подготовке спецслужбами списка иностранцев, которые вовлечены в подготовку госпереворота. Позднее посла Украины в Словакии Мирослава Кастрана вызвали в МИД из-за заявлений Киева, которые были расценены как «вмешательство во внутренние дела» страны. О чем шла речь, не уточнялось. Однако незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Роберт Фицо «выбирает Москву» в ущерб суверенитету своей страны.
Протесты в Словакии с участием десятков тысяч граждан продолжаются с декабря и были вызваны поездкой Роберта Фицо в Москву. Организатор акций — гражданская ассоциация «Мир Украине» — настаивает, что протесты носят исключительно мирный характер. Между тем словацкий премьер связал протесты с попытками госпереворота, организуемыми внешними силами.
О политическом кризисе в стране — в материале «Ъ» «Премьеру Словакии мало половины».