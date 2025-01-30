МИД Украины вызвал посла Словакии из-за обвинений во вмешательстве в дела страны

Посол Словакии на Украине Павел Виздал был вызван в украинский МИД, где ему выразили «решительное неприятие» заявлений о вмешательстве Киева во внутренние дела республики. Незадолго до этого словацкая полиция сообщила о планах депортировать украинца, «представляющего угрозу национальной безопасности». Ведомство также посчитало недопустимыми попытки Словакии сохранить поставки газа из России, сообщается на сайте украинского МИДа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Виздал и Владимир Зеленский

Фото: Pavel Vizdal / X Павел Виздал и Владимир Зеленский

Фото: Pavel Vizdal / X

Сегодня, 30 января, МВД Словакии сообщило о задержании гражданина Украины «в связи с возможной угрозой государственного переворота», его депортируют из страны в ближайшее время. Как уточнило словацкое ведомство, в отношении еще пяти человек ведутся оперативные действия. Детали не уточнялись.

На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что треть участников антиправительственных митингов в республике — украинцы. Тогда же он рассказал о подготовке спецслужбами списка иностранцев, которые вовлечены в подготовку госпереворота. Позднее посла Украины в Словакии Мирослава Кастрана вызвали в МИД из-за заявлений Киева, которые были расценены как «вмешательство во внутренние дела» страны. О чем шла речь, не уточнялось. Однако незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Роберт Фицо «выбирает Москву» в ущерб суверенитету своей страны.

Протесты в Словакии с участием десятков тысяч граждан продолжаются с декабря и были вызваны поездкой Роберта Фицо в Москву. Организатор акций — гражданская ассоциация «Мир Украине» — настаивает, что протесты носят исключительно мирный характер. Между тем словацкий премьер связал протесты с попытками госпереворота, организуемыми внешними силами.

О политическом кризисе в стране — в материале «Ъ» «Премьеру Словакии мало половины».

Лусине Баласян