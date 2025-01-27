«Стройотдел» липецкого депутата Кофанова построит ледовый дворец в Лебедяни

Подряд на строительство ледового дворца в Лебедяни Липецкой области получило местное ООО «Стройотдел», половина которого принадлежит депутату горсовета Александру Кофанову. Компания снизила начальную цену контракта с 674,8 до 614 млн руб. Он заключен, следует из информации на портале госзакупок. Средства выделят из федерального, областного и муниципального бюджетов.

Всего в аукционе было два участника. Проигравший в нем предлагал выполнить работы за 617,4 млн руб. Его имя не раскрывается.

Согласно проектной документации, «Стройотделу» предстоит построить ледовый дворец площадью 3,7 тыс. кв. м на участке на 220 тыс. кв. (в условных границах проектирования — 12 тыс. кв. м). Здание должно быть двухэтажным с ледовой ареной размером 56 на 28 м. Пропускная способность объекта в учебно-тренировочном режиме — 50 человек в смену. Максимальное количество зрителей — 300 человек. На территории дворца необходимо расположить котельную и ледовую установку.

Выполнить работы требуется до 15 декабря 2026 года. Ввести ледовый дворец в эксплуатацию — до 25 декабря. Гарантия на объект составит пять лет, на оборудование — два года.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Стройотдел» было зарегистрировано в Липецке в 2010 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором является Александр Кофанов, ему же принадлежит 50% доли компании. Оставшейся половиной владеет Александр Иванов. В 2023 году выручка компании составила 411 млн руб., чистая прибыль — 17 млн руб.

Анастасия Колпачева