Сочи вошел в топ-20 направлений для деловых путешественников

Сочи занял 16 место в рейтинге популярных направлений для деловых путешественников. По данным исследования компании «Аэроклуб», которое предоставили «Ъ-Сочи», деловые туристы на 12% чаще выбирали курорт для своего пребывания, проводя в среднем три ночи. В течение года средняя стоимость номера увеличилась на 6%, достигнув 8,7 тыс. руб. за ночь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Москва остается ведущим направлением для деловых поездок в 2024 году. Санкт-Петербург, Нижний Новгород и другие крупные города также показывают рост интереса со стороны бизнес-туристов благодаря увеличению доступных вариантов размещения. По сравнению с 2023 годом спрос увеличился на 17%, а по сравнению с уровнем до пандемии — на 40%.

Однако регионы столкнулись с нехваткой качественных гостиничных номеров, что привело к росту интереса к более доступным вариантам размещения. Средняя цена за ночь в гостиницах возросла на 10% и составила 6,4 тыс. руб. Это повлияло на выбор корпоративных клиентов, которые ищут более бюджетные варианты для своих сотрудников.

Наибольший рост наблюдается в сегменте размещения без категории: спрос на квартиры и апартаменты увеличился на 35%, а их доля возросла до 21% (по сравнению с 18% в 2023 году). Средняя стоимость проживания в этой категории составила 4,5 тыс. руб. за ночь, что на 7% выше уровня прошлого года. Спрос на трехзвездочные отели также вырос на 26%, что привело к увеличению их доли до 31%. Средняя цена проживания в этой категории поднялась на 11% и составила 5,3 тыс. руб. за ночь.

Спрос на премиальный сегмент отелей растет медленно. Пятизвездочные гостиницы выявили увеличение числа бронирований только на 5%, и их доля уменьшилась до 9% (с 10% в 2023 году). Однако стоимость проживания возросла на 15%, достигнув 10 тыс. руб. за ночь, что заставляет компании выбирать более доступные варианты. Четырехзвездочные отели остаются наиболее популярными среди бизнес-туристов, занимая 37% рынка. Однако их доля снизилась на 3% из-за замедления роста спроса. В среднем бизнес-путешественники платили 7 тыс. руб. за ночь в четырехзвездочных отелях, что на 11% больше по сравнению с 2023 годом.

Мария Удовик