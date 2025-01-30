Месячный охват видеосервиса Nuum достиг 7,5 млн человек

Видеосервис Nuum (входит в экосистему МТС) отчитался о ключевых показателях платформы за прошлый год. Месячная аудитория платформы достигла 7,5 млн человек, что в 2,7 раза превышает среднегодовой показатель, уточнил представитель площадки. Суточный охват составил 500 тыс. пользователей, показатель выше среднего значения за год в 3,5 раза.

Общее число установок приложения превысило 4,5 млн, а среднее количество новых установок увеличилось в 2,2 раза от месяца к месяцу. Среднее число активных авторов выросло за период на 70%, а среднее количество публикаций — на 60%, достигнув 11 тыс. новых единиц контента ежедневно. Так, ежемесячный прирост новых авторов контента составил 35 тыс. человек.

Как развиваются российские аналоги YouTube и чего им не хватает — в публикации «Ъ-Review» «Видеонезависимость».

Юлия Юрасова