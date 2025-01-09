В Сочи впервые за 25 лет откроется новый санаторий

На реализацию проектов санаториев «Кристалл» и «Волна» в Сочи направили по 12 млрд руб. Инвестором выступает строительный холдинг «Группа ЛСР». Ожидается, что санаторий «Кристалл» откроется в 2025 году, а «Волна» — в 2026 году, рассказал «Ъ-Сочи» гендиректор санатория Борис Анкудинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Группы ЛСР» Фото: пресс-служба «Группы ЛСР»

Санаторий «Кристалл» сможет принять около 900 постояльцев уже во втором полугодии 2025 года, он станет первым новым санаторием, возведенным в Сочи за последние 25 лет. Общий номерной фонд этого комплекса составит 354 номера, в том числе категории повышенной комфортности «Делюкс» и «Люкс», а также специализированные номера с медицинским кабинетом и инфракрасной сауной. Номера будут площадью от 24 до 65 кв. м, каждый будет иметь балкон или террасу.

«Санаторий предложит разные программы санаторно-курортного лечения для детей. Галотерапия, бальнеотерапия, грязелечение и массажи в сочетании с правильным питанием и физической активностью позволят укрепить иммунную систему юных гостей здравницы. Врачи здравницы помогут составить индивидуальные планы по укреплению здоровья»,— сообщил господин Анкудинов.

На территории «Кристалла» откроется современный медицинский центр площадью более 5 тыс. кв. м. Вместе с акватермальной зоной центр займет три этажа санатория, в нем будет работать более 80 медицинских кабинетов и свыше 90 специалистов. Особенностью комплекса станут процедуры, направленные на антивозрастную и превентивную медицину. Стоимость оздоровительного отдыха пока неизвестна.

Отдыхающим будет доступен зимний сад площадь 200 кв. м. Его оборудуют в атриуме девятиэтажного здания санатория. В нем высадят около 100 видов экзотических растений.

Второй проект — санаторий «Волна», который планируют открыть в 2026 году, станет продолжением исторической здравницы, созданной в советские годы по проекту архитектора Александра Рытова. В рамках проекта уже возведен новый девятиэтажный корпус. Монолитные работы на новом корпусе завершили, сейчас происходит монтаж инженерных коммуникаций и отделочные работы. Новый корпус не превосходит четырехэтажные исторические здания по высоте.

В старых корпусах здравницы строители укрепили стены и ведут монолитные работы. На территории санатория реконструируют помимо каскадной лестницы и летнего кинотеатра танцплощадки, фонтанный комплекс, центральную лестницу. Также будет благоустроена вся парковая зона. Общий номерной фонд санатория составит 286 номеров. Здесь также появятся медицинский и СПА-центры общей площадью более 3 тыс. кв. м.

Вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян оценивает срок окупаемости проектов при текущем росте турпотока и круглогодичной работе санаториев в 10-11 лет. «Объекты, действительно, интересные, их в Сочи не хватает. Инвестор поступил очень правильно, создав большое количество номеров. Не 100-120, как у нас любят. А чем больше номеров, тем быстрее окупается проект», — резюмировал эксперт.

Мария Удовик