ВЦИОМ рассказал о росте популярности фастфуда у россиян

Число россиян, которые почти не питаются фастфудом, за 15 лет снизилось почти в два раза. Если в 2010 году этот показатель составлял 70%, в 2022-м — 50%, то в этом году число граждан, которые почти не едят фастфуд составило всего 38%, следует из опроса ВЦИОМа.

Опрос проводился методом телефонного интервью по случайной выборке. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

За последние 15 лет фастфуд стал более популярным у россиян, отметили во ВЦИОМе. Рестораны быстрого питания присутствуют в населенном пункте у 78% участников опроса, в 2010 году таковых было 50%. ВЦИОМ объяснил, что рост показателя связан с урбанизированностью: чем больше размер населенного пункта, тем больше там заведений быстрого питания. В мегаполисах о наличии ресторанов быстрого питания заявили 86–89% опрошенных, в то время как среди жителей сельских районов — только 17% респондентов.

Основной причиной потребления фастфуда респонденты назвали экономию времени: 79% участников опроса заявили, что это «быстро и удобно». Вторым фактором выбора стали «вкус и качество» — 29%. 16% респондентов посещают такие заведения, чтобы приятно провести время с близкими и сменить обстановку, 11% предпочитают фастфуд из-за низкой цены.

ВЦИОМ также узнал мнение россиян про инициативу о запрете продажи фастфуда несовершеннолетним. Предполагается, что запрет будет действовать по аналогии с продажей алкоголя и сигарет. 41% опрошенных заявили, что поддерживают данную инициативу, столько же выступили против. 13% ответили, что им все равно.

Подробнее о росте популярности заведений фастфуда — в публикации «Ъ» «Общепит вышел на улицу».