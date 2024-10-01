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В Сочи после открытия полигона в Белореченске освобождают сортировочную площадку

Власти Сочи поручили региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Крайжилкомресурс» в скорейшие сроки освободить сортировочную площадку на улице Водораздельной. Здесь в связи с приостановкой деятельности Белореченского полигона, совпавшей с увеличением объемов генерируемых твердых коммунальных отходов в пик курортного сезона, скопилось значительное количество отходов, объяснили в пресс-службе администрации курорта.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Белореченский полигон уже возобновил работу. В связи с этим регоператор должен будет оперативно расчистить площадку в Сочи. Ход работ по перегрузке отходов проинспектировал вице-мэр Петр Северов.

Господин Северов отметил, что власти регулярно получают жалобы горожан на плохой запах, большое количество крупногабаритного транспорта, задействованного в вывозе мусора. Вице-мэр объяснил, что летом в пиковые дни количество отходов превышало 1,4 тыс. тонн в сутки. Мусор отправляли на полигон в районе Армавира, что усложняло логистику.

После открытия Белореченского полигона задействованы дополнительные подрядные организации по перевозке отходов. В межсезонье власти прогнозируют вывоз от 800 до 900 тонн мусора в сутки. Это позволит перераспределить освободившуюся технику на вывоз мусора с сортировочной площадки на полигон. До конца года свалку на улице Водораздельной ликвидируют.

В мэрии напомнили, что в Сочи установлены более 7 тыс. мусорных контейнеров. Более 3,5 тыс. из них за последний год заменили.

Вячеслав Рыжков

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