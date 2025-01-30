Сбер поддержал проект по созданию гибридов подсолнечника

Ростовское отделение Сбербанка поддержало проект АО «Селекционный Центр «Новагрейн» по производству собственных гибридов подсолнечника на территории Юга России. Объём финансирования банком составил 150 млн рублей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ПАО Сбербанк Фото: предоставлено ПАО Сбербанк

Целью проекта является создание гибридов для современных технологий возделывания подсолнечника с высокой продуктивностью, полностью отвечающих требованиям природно-климатических условий, а также требованиям сельхозтоваропроизводителей России.

Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка:

«Рынок семян в России продолжает меняться: отечественные производители укрепляет свои позиции в области селекции подсолнечника, создавая конкурентоспособные сорта и гибриды. «Новагрейн» играет важную роль в этой работе. Уверен, финансируемый проект сможет внести немаловажный вклад в обеспечении агросектора страны качественными семенами».

Компания уже получила регистрацию на 8 собственных гибридов подсолнечника. Благодаря финансовой помощи Сбера «Новагрейн» рассчитывает передать на регистрацию ещё 4 гибрида подсолнечника. Также в процессе регистрации находятся гибриды кукурузы.

Андрей Воропай, генеральный директор АО «Новагрейн»:

«Наш центр занимается поиском гибридов, отвечающих требованиям сельхозтоваропроизводителей России. Сегодня в нашем портфеле есть гибриды подсолнечника как для классической технологии возделывания, так и с использованием гербицидов на основе имидазолинонов и трибенурон-метила. Благодаря финансированию Сбера мы смогли расширить селекционную программу, а также начать производство семян гибридов подсолнечника в 2024 году».