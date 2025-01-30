Водитель поплатился за поездку высунувшейся из люка машины петербурженки

Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя такси после оказания услуг клиентке, решившей высунуться из люка во время движения автомобиля. Об этом 30 января сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Факт нарушения ПДД был зафиксирован в ходе мониторинга публикаций в интернете. Петербурженка высунулась и села на крышу машины, что представляет угрозу безопасности. Полиция разыскивает ее.

За рулем был 31-летний таксист на арендованном авто. Его задержали и доставили в отделение. Водитель заявил, что клиентка изъявила желание проехаться с «ветерком».

В отношении него составлены протоколы за нарушение правил перевозки, правил применения ремней безопасности и за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что устроившего ДТП на улице Восстания нетрезвого водителя арестовали на 11 суток.

Татьяна Титаева