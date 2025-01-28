Устроившего ДТП на улице Восстания нетрезвого водителя арестовали на 11 суток

Нетрезвый водитель, устроивший аварию на угнанном внедорожнике на улице Восстания в центре Петербурга в минувшие выходные, арестован на 11 суток. Об этом 28 января сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как уточнили в полиции, в отношении лихача составлены административные протоколы сразу по семи статьям КоАП РФ. После отбытия наказания его передадут полицейским Московского района, где был угнан внедорожник. Полицейское следствие уже возбудило по данному факту уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража) и ждет злоумышленника для привлечения его в качестве подозреваемого, отметили в главке.

«Ъ-СПб» писал, что инцидент произошел поздним вечером 25 января. Лихача на внедорожнике задержали после погони, когда он врезался на улице Восстания в припаркованные машины. Выяснилось, что за рулем иномарки был нетрезвый 27-летний гражданин иностранного государства. Было установлено, что он угнал машину со станции техобслуживания в Московском районе.

Андрей Цедрик