«Условия выглядят невыполнимыми»

Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов сдержанно прокомментировал визит российской делегации в Сирию. Что касается самого важного для Москвы вопроса о дальнейшей судьбе двух военных баз, то по этому поводу идет рабочий диалог, отметил Богданов. Официальный Дамаск со своей стороны фактически запросил компенсацию на восстановление страны и намекнул на необходимость выдачи Башара Асада. При этом агентство Reuters утверждает, что данный вопрос был поставлен ребром в качестве одного из главных требований. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что перспективы России в Сирии туманны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Дамаске 28 января впервые после падения правительства Башара Асада побывала российская межведомственная делегация. Результаты трехчасовых переговоров прокомментировал для прессы замминистра иностранных дел Михаил Богданов. Общий смысл вкратце можно сформулировать следующим образом: трудности, конечно, есть, но в целом все более-менее нормально, что касается военных баз, этот вопрос решается в оперативном порядке, особых изменений нет.

Между тем аналогичное сообщение сирийского официального агентства SANA на русском языке несколько отличалось от российских трактовок. В частности, там есть такая фраза: «В ходе диалога была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер в виде компенсации, реконструкции и восстановления». И далее: «Стороны обсудили механизмы правосудия переходного периода, направленные на обеспечение ответственности и достижение справедливости для жертв жестокой войны, развязанной режимом Асада».

Reuters, сославшись на источники, называет вещи своими именами: новые власти требуют выдачи экс-президента Башара Асада. Корреспондент агентства задал соответствующий вопрос Дмитрию Пескову. Пресс-секретарь президента РФ от комментария отказался. Собственно, подобный вывод можно сделать, исходя из официальной публикации Дамаска. Виновные в развязывании жестокой войны должны понести наказание. Развязал эту войну, по их мнению, именно Башар Асад. Дальнейшие комментарии излишни.

Но вернемся к военным базам. Западные СМИ информируют нас о том, что Москва активно вывозит технику и оборудование. В подтверждение этих сообщений публикуются спутниковые снимки. Между тем другое информированное агентство Bloomberg утверждает, опять же со ссылкой на свои источники, что против наличия в Сирии российских военных баз активно возражает Турция — нынче главный союзник руководителей в Дамаске. Однако можно предположить, что Анкара поспособствовала тому, чтобы Россия смогла уйти без каких-либо проблем.

Условия в принципе понятны, но выглядят они абсолютно невыполнимыми ни при каких условиях. Хотите сотрудничать — выдайте Асада и заплатите компенсацию. Что-то подсказывает: речь идет о цифре с многими нулями, учитывая, что многие сирийские города фактически лежат в руинах. В такой ситуации говорить о полноценном возвращении России в САР так, чтобы на что-то серьезно влиять, явно не приходится. Впрочем, загадывать не будем. Ход истории непредсказуем. Может так статься, что в один момент все поменяется. Но пока ничего похожего не происходит, скорее наоборот.

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Дмитрий Дризе