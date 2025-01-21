Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи осудили руководителя картинга после травмы ребенка

В Центральном районе Сочи осудили 30-летнего местного жителя, который нарушил требования безопасности при оказании услуг. Он руководил деятельностью картинга, на котором пострадал ребенок, передает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что 15 мая 2024 года фигурант, руководя деятельностью картинг-клуба в Центральном районе Сочи, предоставил платную услугу «заезд на одноместном карте» малолетнему потерпевшему. Суд посчитал, что услуга не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В результате допущенных клубом нарушений пострадал девятилетний мальчик. Катаясь на гоночном автомобиле (карте) по трассе, юноша столкнулся с ограждением и получил травмы. Экспертиза пришла к выводу, что ребенку был причинен легкий вред здоровью.

Суд признал сочинца виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Подсудимого оштрафовали на 70 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...