В Сочи осудили руководителя картинга после травмы ребенка

В Центральном районе Сочи осудили 30-летнего местного жителя, который нарушил требования безопасности при оказании услуг. Он руководил деятельностью картинга, на котором пострадал ребенок, передает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что 15 мая 2024 года фигурант, руководя деятельностью картинг-клуба в Центральном районе Сочи, предоставил платную услугу «заезд на одноместном карте» малолетнему потерпевшему. Суд посчитал, что услуга не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В результате допущенных клубом нарушений пострадал девятилетний мальчик. Катаясь на гоночном автомобиле (карте) по трассе, юноша столкнулся с ограждением и получил травмы. Экспертиза пришла к выводу, что ребенку был причинен легкий вред здоровью.

Суд признал сочинца виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Подсудимого оштрафовали на 70 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков