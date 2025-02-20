Сегодня исполняется 94 года адвокату Генриху Падве

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Генрих Падва

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский:

— Дорогой Генрих Павлович! С днем рождения! Есть выражение «легенды и мифы». Вы — бесспорно Легенда и точно не миф, хотя бы уже потому, что Вы были одним из моих выдающихся учителей. Еще и потому, что Вы вырастили не один десяток прекрасных адвокатов. Хотя бы еще и потому, что профессию адвоката многие выбрали благодаря Вам. Хотя бы еще и потому, что Вы помогли сотням людей добиться, как бы это ни было трудно, справедливости. Будьте здоровы и живите долго! Всегда Ваш!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»