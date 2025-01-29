Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нижневартовске экс-глава управления капстроительства осужден за взятки

Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) признал виновным в получении взятки в особо крупном размере бывшего директора филиала «Управление капитального строительства» Александра Макарикова, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по ХМАО-Югре.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия и суда, с декабря 2019 по сентябрь 2021 года подсудимый частями получил более 36 млн руб. от представителя исполнителя госконтракта на поставку оборудования для Центральной больницы в Нижневартовске. Взятка была получена за лояльное отношение к выполнению условий контракта на поставку оборудования в больницу, в том числе за приемку работ при их фактическом несоответствии условиям.

В ходе расследования у обвиняемого были изъяты более 14 млн руб., а на его банковском счете арестованы 20 млн руб.

Приговором суда обвиняемому по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 36,5 млн руб. и лишение права занимать определенные должности в течение 8 лет. Также суд конфисковал в доход государства эквивалент полученных взяток.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что за время строительства Центральной окружной клинической больницы в Нижневартовске было возбуждено несколько уголовных дел. В 2021 году был арестован Александр Макариков, обвиняемый в получении взятки в 35 млн руб. Кроме того, в 2022 году был арестован бывший советник гендиректора «Объединенной приборостроительной корпорации» Алексей Репкин, которого подозревали в получении от бизнесменов 15 млн руб., двух Cadillac, а также в оплате его авиабилетов на 200 тыс. руб.

Полина Щуцкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...