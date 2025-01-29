В Нижневартовске экс-глава управления капстроительства осужден за взятки

Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) признал виновным в получении взятки в особо крупном размере бывшего директора филиала «Управление капитального строительства» Александра Макарикова, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по ХМАО-Югре.

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По данным следствия и суда, с декабря 2019 по сентябрь 2021 года подсудимый частями получил более 36 млн руб. от представителя исполнителя госконтракта на поставку оборудования для Центральной больницы в Нижневартовске. Взятка была получена за лояльное отношение к выполнению условий контракта на поставку оборудования в больницу, в том числе за приемку работ при их фактическом несоответствии условиям.

В ходе расследования у обвиняемого были изъяты более 14 млн руб., а на его банковском счете арестованы 20 млн руб.

Приговором суда обвиняемому по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 36,5 млн руб. и лишение права занимать определенные должности в течение 8 лет. Также суд конфисковал в доход государства эквивалент полученных взяток.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что за время строительства Центральной окружной клинической больницы в Нижневартовске было возбуждено несколько уголовных дел. В 2021 году был арестован Александр Макариков, обвиняемый в получении взятки в 35 млн руб. Кроме того, в 2022 году был арестован бывший советник гендиректора «Объединенной приборостроительной корпорации» Алексей Репкин, которого подозревали в получении от бизнесменов 15 млн руб., двух Cadillac, а также в оплате его авиабилетов на 200 тыс. руб.

Полина Щуцкая