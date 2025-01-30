Депутаты Госдумы пожаловались Минздраву на врачей-мигрантов

Комитет Госдумы по охране здоровья 29 января рассмотрел вопрос о работе иностранных граждан в системе здравоохранения РФ. Глава комитета Сергей Леонов сообщил, что в стране трудятся около 7 тыс. иностранных специалистов — 0,5% от общего количества медработников. Соответствующей статистикой парламентарии попросили поделиться власти субъектов. Детальные данные в Госдуму представили 69 регионов, в которых работают 4937 иностранных медиков. 3365 из них — врачи, 1572 — средний медперсонал. Основными странами происхождения медиков-мигрантов Сергей Леонов называет Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизию. «Семь регионов отметили проблемы у иностранных медработников со знанием русского языка. Минздрав также подтвердил единичные случаи жалоб на плохое знание русского языка у иностранных медиков»,— уточнил в разговоре с корреспондентом “Ъ” господин Леонов. Депутаты, по его словам, направят в Минздрав предложение тщательнее проверять знание русского языка у таких специалистов и в случае выявления проблем направлять их на дополнительное обучение.

Минздрав готов проработать предложения по корректировке нормативных актов, касающихся допуска к работе врачей с иностранным гражданством, заверил замглавы ведомства Олег Салагай. Однако он предостерег от того, чтобы борьба за права пациентов не превратилась в кампанию по стигматизации медиков, которые давно работают в России и «хорошо знают язык, но, например, говорят с акцентом». «Ни в коем случае не должны пострадать наши коллеги, если кому-то не понравилась их фамилия или особенности звукоизвлечения»,— предупредил господин Салагай.

Отметим, прошлой осенью председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил исключить врачей и учителей из списка профессий, обладание которыми позволяет иностранцам получить ВНЖ в упрощенном порядке. «Целесообразно ли в эту сферу привлекать мигрантов? Или, может быть, сделать все для того, чтобы наши выпускники, целевики, из которых всего 34% возвращаются в больницы работать, пошли в профессию, и понять, почему они не идут. А у нас Министерство здравоохранения подает заявку, для того чтобы мигранты ехали работать врачами и медсестрами»,— отметил глава нижней палаты парламента.

Наталья Костарнова