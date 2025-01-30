14 процентов составила в январе 2025 года оценка инфляции, ожидаемой населением РФ через год, сообщил Банк России. За месяц показатель прибавил 0,1 процентного пункта (п. п.), обновив локальный максимум. Заметно вырос этот показатель у населения без сбережений (на 0,5 п. п. за месяц, до 15,4%), а ожидания населения со сбережениями снизились на 0,1 п. п., до 12,6%. Локальный максимум (16,4%, плюс 0,5 п. п.) фиксирует и наблюдаемая инфляция — ее оценки выросли в обеих группах респондентов. Данные Росстата об инфляции за неделю 21–27 января свидетельствуют: накопленный с 1 января индекс роста цен составил 1,14%, что выше, чем в последние семь лет.