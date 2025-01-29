Трамп пообещал отправить 30 тыс. мигрантов-нарушителей в Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп, подписывая в Белом доме акт Лейкена-Райли, предписывающий аресты нелегальных мигрантов, заявил, что подпишет сегодня указ, который легализует временное содержание на базе Гуантанамо на Кубе 30 тыс. задержанных нелегалов.

«Сегодня я также подписываю указ, поручающий Министерству обороны и Министерству внутренней безопасности начать подготовку объекта для мигрантов на базе Гуантанамо на 30 000 человек»,— заявил господин Трамп (цитата по Independent).

«Большинство людей даже не знают об этом. У нас в Гуантанамо есть 30 000 коек для содержания самых опасных преступников-нелегалов, угрожающих американскому народу»,— сказал он.

По его словам, некоторые из этих «преступников-нелегалов» «настолько плохи», что он не доверяет их содержание странам, откуда они приехали. «Поэтому мы отправим их в Гуантанамо»,— добавил президент.

Тюрьма для особо опасных преступников на американской военной базе Гуантанамо была организована в 2002 году. В 2009 году президент Барак Обама подписал указ о расформировании тюрьмы, но этому препятствовал Конгресс. Объект действует до сих пор.